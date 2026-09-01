Acciones de acompañamiento integral a familias afectadas por los incendios rurales

Las tareas de contingencia fueron delineadas desde el Comando de Emergencia Provincial.

En el marco del operativo desplegado por el Gobierno de Formosa para atender a las familias afectadas por los incendios registrados en Pozo de Maza y zonas rurales del oeste provincial, el Ministerio de la Comunidad activó de manera inmediata un acompañamiento integral con profesionales del área social y además se brindó asistencia alimentaria.

El subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, el doctor Gabriel Alcaraz, al dialogar con AGENFOR, explicó que “la provincia de Formosa trabaja en estas situaciones a través del Comando de Emergencia, que centraliza todas las intervenciones de emergencia y catástrofe, entonces de manera inmediata ya direccionó las acciones a los distintos Ministerios que tienen competencia y se organizó el trabajo”.

En ese contexto, en el caso de la cartera de la Comunidad, indicó que “nos pusimos a disposición de manera coordinada con los demás organismos”, con lo cual “desde el minuto cero” se aunaron los esfuerzos con diversas áreas, como por ejemplo, la Policía Provincial, el Municipio, el Concejo Deliberante, el Instituto PAIPPA, los Ministerios de la Producción y Ambiente y el de Cultura y Educación, entre otros.

En ese sentido, puso de resalto que “realizamos un acompañamiento a las familias en crisis, porque estas situaciones generan estrés y angustia”.

Fue así que “nos hicimos presentes con profesionales del área social y efectuamos visitas de escucha y contención” en las comunidades de Nagadi, Madrugada, Isla García, Tres Yuchanes, Pozo Ramón, entre otras.

“Además realizamos un despliegue de asistencia a las personas que fueron afectadas por efecto del humo que invadió las viviendas”, señaló.

Esto incluyó “asistencia material” como entrega de indumentarias y calzados para las familias criollas de La Rinconada y parajes como El Chañaral, Los Cieneguitos, Lecherón, entre otros.

De igual modo se accionó en la cuestión alimentaria, entregándose mercaderías a granel para realizar desayunos y almuerzos.



