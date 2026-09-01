Insfrán presidirá el acto homenaje a los héroes formoseños a 51 años de la defensa del RIMte 29

Se llevará a cabo el izamiento del pabellón nacional y la misa de campaña. Seguidamente, a las 10.30 horas, se realizará la ofrenda floral en el Cementerio “Nuestra Señora del Carmen”.

Este lunes 5 de octubre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará el acto en homenaje a los caídos y los veteranos del 5 de octubre de 1975, en el marco de la evocación del 51° aniversario de la heroica defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29.

La ceremonia se desarrollará a las 17.30 horas en la Plaza de Armas de la Victoria del RIMte 29. Asistirán oficiales, suboficiales, soldados, personal civil del Regimiento, exsoldados veteranos y familiares de los caídos.

En tanto, cabe señalar que para las 19 horas del domingo 4 está prevista una misa en la Plaza de Armas de la Victoria del RIM 29, mientras que a las 23 horas se llevará a cabo la tradicional vigilia.

Cabe recordar que el 5 de octubre se conmemora el Día del Héroe Formoseño establecido por Ley Provincial N° 1612 en reconocimiento a los soldados y agentes policiales fallecidos “en defensa de la Constitución de la Nación y del RIMte 29” ante el ataque de la organización armada Montoneros.

El proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura de Formosa, al mismo tiempo que derogó la Ley 1395 que había establecido esta fecha como el “Día del Soldado Formoseño”.



