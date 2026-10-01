Operativo sanitario de castración, desparasitación y vacunación en el Bernardino Rivadavia

En la mañana del viernes, el municipio capitalino, por medio de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social, realizó una nueva jornada de castración, desparasitación y vacunación de animales de compañía, en el barrio Bernardino Rivadavia.

Se realizaron 76 castraciones, se colocaron 123 vacunas antirrábica, 148 desparasitaciones y 27 atenciones primarias.

Catalina Espinoza, titular del área, precisó “nos trasladamos al barrio con nuestros servicios habituales, que son castración, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria. La castración se realiza, como es habitual, solamente con turnos programados, lo que va acompañado de recomendaciones y una entrevista previa a los dueños para ver si la mascota está en condiciones de ser intervenida”, detalló.

La funcionaria destacó particularmente: “a propósito de encontrarnos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, es bueno saber que también perras y gatas padecen de tumores de mama, con la diferencia que en los animales es totalmente prevenible a partir de la castración de manera temprana, reduciendo al 99% la posibilidad de contraer la enfermedad”, aseguró. “La estadística indica que 1 de cada 2 perras o gatas adultas van a tener nódulos de cáncer de mama si no están castradas”, aseveró Espinoza.

Finalmente adelantó “el próximo operativo está programado para Villa del Carmen, que era una visita que debíamos días atrás y que fue pospuesta por las inclemencias climáticas, por lo que, si las condiciones nos permiten, estaremos allí la semana que viene”, adelantó para concluir.



