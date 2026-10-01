A ocho años de su creación, el Plan Provincial Alimentario Nutrir consolida una política de justicia social y soberanía alimentaria

Impulsado por el gobernador Gildo Insfrán el 16 de octubre de 2018, el programa garantiza el acceso a alimentos frescos, saludables y nutritivos a más de 18 mil familias, al tiempo que fortalece la producción de los pequeños productores paipperos y dinamiza las economías locales.

En el Día Mundial de la Alimentación, el Plan Provincial Alimentario Nutrir cumple ocho años de una política pública que vincula el derecho a una alimentación adecuada con el fortalecimiento de la producción local, el trabajo de las familias paipperas y la presencia del Estado.

Desde su puesta en marcha, el 16 de octubre de 2018, esta iniciativa del Gobierno de Formosa se consolidó como una herramienta de acompañamiento a más de 18 mil familias formoseñas, mediante la entrega de bolsones con productos locales, frescos, variados y nutritivos.

Su particularidad radica en una concepción integral que no se limita a dar respuesta a una necesidad alimentaria, sino que articula esa demanda con la producción de cientos de pequeños productores de distintos puntos de la provincia.

Al referirse a este nuevo aniversario, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó el sentido político y social de la iniciativa y sostuvo que “constituye una expresión concreta de un modelo de gestión que entiende la alimentación como un derecho y la inclusión como una responsabilidad del Estado”.

En esa línea, remarcó que Nutrir fue concebido desde una perspectiva que integra la seguridad alimentaria con el desarrollo productivo, generando un circuito en el que las familias acceden a alimentos de calidad y los pequeños productores encuentran un canal de comercialización para su trabajo.

“Esta mirada responde a los principios de justicia social, equidad territorial y solidaridad que orientan las políticas públicas provinciales”, sostuvo Giménez.

Uno de los aspectos centrales del Plan Nutrir es su articulación con el entramado productivo formoseño. Los productos que llegan a las familias provienen, en gran medida, del trabajo de los pequeños productores paipperos, protagonistas de una política que reconoce el valor de la agricultura familiar y promueve el arraigo rural.

De esta manera, la iniciativa establece un vínculo directo entre quienes producen los alimentos y quienes los incorporan a su mesa cotidiana, promoviendo la solidaridad, al mismo tiempo que se favorece la comercialización de la producción local y se dinamizan las economías de distintas localidades.

“Este trabajo coordinado refleja la concepción de comunidad organizada”, en la que cada trabajador cumple un papel fundamental para alcanzar objetivos comunes y donde la producción, la distribución y el acceso a los alimentos forman parte de una misma estrategia de desarrollo provincial.

La titular de la cartera social resaltó el valor de estas políticas sostenidas en el tiempo, “en un escenario nacional tan complejo, la continuidad de estas acciones expresa una decisión política de priorizar las necesidades de la población y sostener, con recursos provinciales, respuestas concretas para las familias formoseñas”.

A ocho años de su implementación, el Plan Nutrir reafirma la premisa fundamental del Modelo Formoseño de que el desarrollo de una comunidad se construye garantizando derechos, fortaleciendo el trabajo y articulando esfuerzos para que la producción de la provincia contribuya al bienestar de su propia población.



