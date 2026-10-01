Desayuno de festejo para las madres que trabajan en la municipalidad

El intendente Jorge Jofré encabezó este viernes el agasajo a las trabajadoras municipales que son madres, un desayuno en el Salón Cultural organizado por la Secretaría de Acción Social en la previa del Día de la Madre.

Participaron más de 400 madres de distintas áreas del municipio, invitadas en los días anteriores oficina por oficina. La mañana tuvo música de la Banda Municipal, sorteos y un clima de fiesta entre compañeras.

Durante el encuentro se proyectó un video con testimonios de madres que tienen a sus hijos en la guardería municipal mientras trabajan. Es la primera guardería que tiene la municipalidad para los hijos de su personal: funciona desde marzo en la Casa del Trabajador Municipal y la atienden maestras jardineras.

Jofré saludó a las presentes y les deseó un buen domingo en familia, con un recuerdo para quienes ya no tienen a su madre.

"Ser madre es más que dar la vida a un hijo. Es mantener una familia, porque hoy las mujeres también salieron al campo del trabajo, a atender a la familia, a ayudar a la economía familiar y, sobre todo, a criar buenas personas", afirmó.

"La madre es lo máximo que hay. Lastimosamente muchos ya la perdimos, pero uno nunca debe olvidar las enseñanzas que nos dejaron", agregó.

El intendente agradeció a la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, y a todo el equipo del área por la organización del agasajo.

"A pesar de que somos una institución que no cuenta con muchos medios, ustedes saben cómo es el municipio, tratamos de estar siempre junto a nuestros empleados. Por eso la Casa del Trabajador Municipal, por eso la guardería, por eso el club que estamos terminando con mucho esfuerzo. Y hay muchas cosas más que deseamos hacer por y para ustedes", remarcó.

Cattáneo compartió la mañana con las trabajadoras.

"¿Saben cuántas veces escuché la misma pregunta? '¿Con quién dejo al nene o a la nena?'. Hay mamás que trabajaron años con el celular en la mano, esperando que las llamen de la casa", recordó.

"Ellas sostienen la municipalidad todos los días, y muchas veces nadie las ve. Hoy queríamos verlas", señaló.

En la Casa del Trabajador, los empleados municipales y sus familias también se atienden con psicólogos, nutricionistas, la odontóloga y el cardiólogo.

Jofré cerró con un pedido: "Tenemos que sentir el sentido de pertenencia a la municipalidad y saber que, más allá de ser madre, también estamos haciendo mucho por nuestra comunidad".







