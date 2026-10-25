La Escuela de Formación Popular en Género cerró su ciclo con la entrega de certificados

La Escuela Municipal de Formación Popular en Género completó este sábado su cuarto y último encuentro, una jornada que cerró el ciclo con la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta impulsada por la gestión del intendente Jorge Jofré.

La actividad se desarrolló desde las 9 en la ex sala de sesiones del Concejo Deliberante, en San Martín 743, donde las participantes se acreditaron desde temprano para la última clase del año.

La disertante fue la Dra. Cristina Mirassou, quien abordó el eje "Promoción de salud sexual integral de la mujer y diversidades: baja la natalidad y aumenta la escolaridad".

Su exposición puso sobre la mesa una relación que la experiencia de los equipos de salud viene registrando desde hace años: cuando las mujeres acceden a información y a decisiones sobre su propio cuerpo, ganan tiempo para estudiar, terminar la escuela y proyectar su vida con otro margen.

Con este encuentro se completó un recorrido que arrancó a comienzos de mes con la participación política de las mujeres y siguió con la salud mental en las personas mayores y los sesgos de género en la inteligencia artificial. Cada sábado se trabajó con una lógica de educación popular, en la que el intercambio entre vecinas, referentes barriales e integrantes de organizaciones pesó tanto como la exposición de cada especialista.

Al término de la clase, las participantes recibieron los certificados que acreditan su paso por los cuatro encuentros de formación, una instancia que sumó a la mañana el tono de una despedida compartida.

La Escuela funciona en el ámbito de la Dirección de Cuestiones de Género, a cargo de María Silvia Carrizo



