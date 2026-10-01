Mayans cuestionó a Milei por el caso Bolsonaro y denunció el incumplimiento del derecho internacional

En declaraciones realizadas en el Senado de la Nación, afirmó que el Presidente “no respeta la Constitución ni las leyes” y exigió explicaciones al Gobierno nacional ante el Congreso.

El senador nacional por Formosa José Miguel Ángel Mayans, quien se desempeña como jefe del Bloque de Unión por la Patria, se refirió a la situación política de Brasil, cuestionó el comportamiento del presidente de la Nación y advirtió sobre las consecuencias del rumbo económico del Gobierno argentino.

Durante una entrevista concedida en un intervalo de sesión del Senado de la Nación, Mayans expresó su preocupación por la situación generada alrededor de Flávio Bolsonaro y la participación que, según denunció, habrían tenido funcionarios argentinos en los acontecimientos relacionados con su salida de Brasil.

El legislador sostuvo que lo ocurrido representa una intromisión en los asuntos internos de otro país y remarcó que deben respetarse las instituciones democráticas, la soberanía de los pueblos y los tratados internacionales.

En ese sentido, cuestionó la política exterior de Javier Milei y señaló que la Argentina atraviesa una profunda crisis institucional. “Milei no respeta la Constitución ni las leyes”, afirmó, al reclamar explicaciones sobre el comportamiento del Presidente ante el Congreso.

Lula y la integración latinoamericana

Mayans también destacó el liderazgo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y consideró que su triunfo electoral representa una referencia para quienes defienden la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

El senador reivindicó la integración latinoamericana y recordó los antecedentes históricos de cooperación entre Argentina y Brasil, desde los acuerdos impulsados por Juan Domingo Perón y los procesos de integración posteriores.

“Brasil no va a ser el patio trasero de ninguna potencia mundial”, recordó Mayans al referirse a la posición política de Lula.

Una economía que genera preocupación

En otro tramo de la entrevista, el senador puso el foco en la situación económica argentina y cuestionó el endeudamiento durante la administración de Milei.

Según los datos mencionados por el legislador, en los primeros diez meses del año se habrían sumado 32.000 millones de dólares de nueva deuda, una cifra que utilizó para advertir sobre las consecuencias que deberá afrontar el país.

También cuestionó el proyecto de Presupuesto nacional, al que calificó de altamente recesivo, y manifestó su preocupación por el impacto de las políticas económicas sobre los trabajadores, los empleados públicos y los sectores más vulnerables.

Las Paso y la agenda del Senado

Finalmente, Mayans se refirió al debate sobre una posible modificación del sistema electoral y la continuidad de las PASO. Explicó que, hasta ese momento, no se había avanzado con el tratamiento del tema en las comisiones y reclamó la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso para brindar explicaciones, señalando que su ausencia desde junio constituía, a su entender, un incumplimiento de la Constitución Nacional.

Las declaraciones del senador dejaron planteados varios ejes de discusión: el respeto a la soberanía de los países, la política exterior argentina, el endeudamiento, el presupuesto y el futuro de la integración regional.

Fuente: FM Toro 98.3



