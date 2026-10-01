El centro de salud del barrio La Pilar acompañó una “Mateada Rosa” sobre cáncer de mama y alimentación saludable

La tercera edición reunió a estudiantes, docentes, directivos y vecinos en el NEP y FP N° 5 “Gregoria Matorras”, del barrio Obrero de la ciudad de Formosa. Los servicios de Obstetricia y Nutrición participaron con propuestas para promover el cuidado de la salud.

El jueves 29 de octubre se realizó la tercera edición de la “Mateada Rosa” en el Núcleo Educativo Permanente y Formación Profesional N° 5 “Gregoria Matorras”, del barrio Obrero de la ciudad de Formosa. La actividad fue organizada por la institución educativa en articulación con el centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez”, del barrio La Pilar, en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama.

La directora del efector, la doctora Laura Martínez, explicó que la jornada combinó información sobre los cuidados de la salud de la mujer con una propuesta del Servicio de Nutrición destinada a promover la alimentación saludable a partir de productos locales.

El equipo de Obstetricia dio a conocer las prestaciones disponibles en el centro de salud y el trabajo que desarrolla junto con la institución educativa. Entre las acciones mencionadas, se encuentran la toma de muestras para el Papanicolaou (PAP) y la promoción de la realización de mamografías.

En relación con el cáncer de mama, Martínez destacó que la concientización también incluyó a los varones, para recordar que esta enfermedad puede afectarlos, aunque las actividades de Octubre Rosa estén dirigidas principalmente a las mujeres.

Por su parte, el Servicio de Nutrición presentó el plato formoseño, incorporando alimentos de producción local. “Este año propuso la presentación del plato formoseño con productos ofrecidos por el PAIPA, con productos de la granja. Eso fue lo novedoso”, comentó la directora.

Martínez valoró la continuidad de esta iniciativa, que surgió de la escuela para adultos y se consolidó como una jornada anual de encuentro con el equipo sanitario.

“Es una actividad organizada por la escuela para adultos, que ya quedó institucionalizada en ese núcleo educativo y de la cual nosotros participamos desde la primera edición”, señaló.

Recordó que, en el primer año, el acompañamiento estuvo a cargo del Servicio de Obstetricia y que, desde la segunda edición, se sumaron profesionales de Nutrición, ampliando los contenidos compartidos con la comunidad.

La mateada permitió acercar información sobre los servicios del efector y promover la continuidad de los cuidados y las consultas durante todo el año.



