El gobernador Insfrán declaró asueto administrativo y escolar por el Día de los Fieles Difuntos

El decreto del titular del Poder Ejecutivo Provincial regirá para todos los niveles y jurisdicciones en el territorio formoseño.

A través del Decreto N° 293, el gobernador Gildo Insfrán declaró el lunes 2 de noviembre asueto administrativo y escolar en todos los niveles y jurisdicciones en el territorio provincial, por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

De acuerdo a lo enunciado en el instrumento legal, se resaltó que esta fecha tiene para la feligresía formoseña una especial significación, puesto que se dedica a recordar a sus seres queridos que han partido al descanso eterno, para lo cual se traslada a las distintas necrópolis y asiste a los oficios religiosos que se realizan con ese motivo.

Por consiguiente, se subrayó que, como “fiel intérprete del sentimiento religioso de su pueblo”, el Gobierno provincial estimó oportuno adoptar dicha disposición a fin de posibilitar a los agentes públicos concurrir a los mencionados lugares.

También, el decreto también invita a los Poderes Legislativo y Judicial, a las Municipalidades y Comisiones de Fomento y a las entidades bancarias radicadas en la provincia a adherir a la medida.

Finalmente, se notificó al Registro Provincial y Boletín Oficial, mediante la comunicación, publicación y archivo correspondiente del instrumento legal.



