Malich consideró que la degradación de Vialidad Nacional “pone a muchos ciudadanos en peligro e impide la consolidación del desarrollo”

A su vez cuestionó los más de 1600 despidos que ejecutó la gestión libertaria en el organismo en contraste con los trabajadores de Vialidad Provincial que son beneficiados con recomposiciones salariales por encima de la inflación.

El ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Formosa, Daniel Malich, ofició como uno de los oradores del acto por el Día del Trabajador Vial y Día del Camino, este lunes 5 de octubre, por la mañana, en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Al tomar la palabra le deseó “muy feliz día del empleado vial” a toda la gran familia que compone el organismo y dijo que “es un honor estar aquí festejando esta doble fecha”.

“El camino, ya lo describieron, es un elemento, una herramienta de integración territorial que es fundamental para el desarrollo de los pueblos y así ya se lo ha entendido allá por los principios del siglo pasado, a partir de la instauración del Día del Camino”, sostuvo.

Luego, sostuvo, ocurrió la “institucionalización del camino como una herramienta vital para el desarrollo de los pueblos” y, sobre todo, “la integración equitativa y el equilibrio territorial que es tan importante para que una Nación, para que una provincia pueda tener cada uno de sus habitantes con una posibilidad específica de poder lograr el desarrollo personal y comunitario”.

“Porque el camino no solamente integra a las personas, permite el comercio, el desarrollo de los servicios, el turismo y todas aquellas actividades que permiten que un territorio pueda desarrollarse íntegramente”, explicó; y, añadió que, por ello, la institucionalización de esta fecha “implica que se reconoce que el Estado es quien tiene que ser el responsable de la administración de esta herramienta tan valiosa”.

“Y es por ello que se crean las Direcciones Nacionales de Vialidad, primero y, luego, las Direcciones Provinciales de Vialidad ya a mediados del siglo pasado”, indicó.

Al retomar el concepto del Estado como responsable de administrar los caminos como herramienta, el funcionario habló de la situación de Formosa, dentro del Modelo Formoseño, y “nuestro Gobernador al marcarnos esa bandera que tenemos que seguir nos dijo ya claramente que los pilares del desarrollo integral son la infraestructura vial, las comunicaciones, el manejo de los recursos hídricos y también vivienda, salud, educación y telecomunicaciones”.

“Entonces lo que resta saber es qué parte de responsabilidad o de cumplimiento efectivo puede tener un gobernante cuando está teniendo el Estado la responsabilidad a través de las instituciones de administrar esta herramienta tan valiosa, ni hablemos que estos organismos que fueron creados tienen lo más importante que son la gente que la compone, quienes efectivamente llevan adelante el rol del cumplimiento de las tareas asignadas y que el Estado debe velar”, señaló.

Y agregó: “Nuestro Gobernador, claramente con una visión estratégica y planificada, entendió esto porque conoce claramente el territorio y sabe que el camino es fundamental para lograr el desarrollo de la provincia; y es por eso que, periódicamente y todos estos últimos años, la Dirección Provincial de Vialidad ha sido uno de los organismos que ha tenido clara reivindicación y reconocimiento por parte del Gobierno provincial, no solamente con la entrega de equipamiento, sino también mediante la recomposición salarial que merece cada uno de nuestros empleados”.

Contraste

Malich consideró que “ese es el contraste” que se da con la “situación que se vive a nivel nacional con la Dirección Nacional de Vialidad” que, “hoy por hoy, está sufriendo el destrato absoluto por parte del Gobierno nacional y de sus gobernantes”.

Y reconoció que, si bien el Presidente dijo que “venía a destruir el Estado”, consideró que “la degradación de ciertas instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, implica poner a muchos ciudadanos en peligro, incluso con riesgo de vida, más allá de impedir la consolidación del desarrollo”.

De esta manera, el titular de la cartera analizó que esta “degradación marcada” se viene dando “a partir de, específicamente, la destrucción del presupuesto de Vialidad Nacional que alrededor del 79% ha caído entre el 2023 y 2025” y, en lo que se refiere a la afectación específica de fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales, “ha caído más del 70%”.

“Y, por sobre todas las cosas, también tenemos que tener en cuenta que en la Argentina se ha legislado el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que tiene una función específica asignada; se recauda para varias cosas, pero una de las instituciones hacia las cuales está destinado parte de los recursos del Fondo de Infraestructura Vial, también el Fondo de Infraestructura Hídrico, que ha tenido un deterioro en su ejecución, es decir, se han subejecutado las partidas de ese impuesto que tiene afectación específica en un 78 % del 2024 a lo que va del 2026. Vale decir que de 1.5 billones de pesos que se han recaudado por ese impuesto solamente se han puesto a disposición 563.000, es decir, 0,5 billones”, detalló.

Ante lo expuesto, Malich ratificó que “esto nos muestra el desinterés que tiene el Gobierno nacional por una situación tan importante y tan delicada como es el mantenimiento de nuestras rutas” y, también, apuntó: “Es un recorte que sufrieron los propios trabajadores de Vialidad Nacional con más de 1600 despidos en esta gestión libertaria”.

“Esa degradación que se ha visto a nivel nacional nosotros la podemos contrastar total y absolutamente con nuestra vivencia local, con nuestro Gobierno provincial, con nuestro Conductor que, gracias al Modelo Formoseño, y a partir del Acta de Reparación Histórica, pudimos dar un salto cualitativo muy significativo en lo que es la infraestructura vial de la provincia. Hemos pasado de 750 kilómetros aproximadamente de rutas pavimentadas a más de 2.500, es decir, que triplicamos”, resaltó.

A su vez, el responsable del área, lamentó que, desde 2015, “hemos sido objeto de olvido por parte del Gobierno nacional” y mencionó los 168 kilómetros de rutas que estaban en ejecución: la 23, la 8, la 6, la 9 “y otras tantas, como también lo vemos en la ciudad, la continuación de la Autovía, no se terminó ni siquiera el tramo Tatané - Mansilla todavía”.

Por último, Malich auguró que, en los próximos comicios nacionales, “podamos tener un armado nacional que nos permita volver a tener la conducción y estar en el foco nacional” porque “el Gobernador tiene una administración impecable y tenemos superávit financiero con la gente adentro, por eso no es igual al superávit fiscal que ellos arman”.

“Ese superávit fiscal que ellos dicen que tienen, en parte, está utilizando los fondos provinciales porque parte de la retención de, por ejemplo, de este impuesto, están siendo utilizados para sostener ese superávit fiscal”, cerró.



