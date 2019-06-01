Insfrán encabezó el acto por el Día del Camino y del Trabajador Vial

Merced a una inversión que apunta a fortalecer a Vialidad Provincial, desde el Gobierno de Formosa se entregaron a los diferentes Distritos equipamientos de suma importancia.

El gobernador Gildo Insfrán encabezó, en la mañana de este lunes 5 de octubre, el acto conmemorativo por el Día del Camino y del Trabajador Vial, en una ceremonia que fue en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ubicada sobre la calle Jujuy 599 de la ciudad capital.

Al hacer su arribo le dio la bienvenida el administrador general del DPV Javier Caffa. Estaba rodeado por los demás funcionarios del Gabinete Provincial, autoridades del organismo y trabajadores viales que aguardaban su llegada para dar comienzo.

En el Salón de Usos Múltiples de la institución estuvieron también siendo parte de la ceremonia diputados provinciales y nacionales, intendentes de la provincia, autoridades de la Policía de Formosa, entre otros invitados especiales.

En la apertura del acto protocolar, se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, con acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa. Acto seguido, con un toque de silencio, se rindió un homenaje a trabajadores viales fallecidos.

Instantes después se proyectó un video institucional que tuvo como protagonistas a los trabajadores que cumplen funciones en esta dependencia, fundamental para el desarrollo del Modelo Formoseño, a través del cual se distinguió su aporte en tal sentido.

Reconocimientos

A continuación, se efectuó la entrega de medallas a quienes cumplieron 40 y 45 años de servicio de manos del gobernador Insfrán, el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, el intendente de la Municipalidad de Formosa Jorge Jofré, otros funcionarios provinciales y también el diputado provincial Agustín Samaniego.

Del mismo modo, se otorgaron placas recordatorias como sinónimo de reconocimiento a la labor.

Entrega de equipamiento

A partir del aporte del Gobierno de Formosa para fortalecer a la institución, se entregó una serie importante de maquinarias viales para los diferentes Distritos de la provincia. Ellas fueron un tractor, motoniveladoras, un camión con aire acondicionado, de color blanco, equipado con caja de vuelco trasero; una batea, una excavadora, un brazo largo compatible con excavadoras; y una camioneta pick up 4x4 cero kilómetro de la marca Toyota Hilux, que incluye equipo mecánico.

Después de esto, se escucharon los discursos alusivos a esta fecha. En primer lugar, en representación del sector, Carlos Salinas, secretario general del sindicato de Trabajadores Viales, con una larga trayectoria de 40 años de servicio sobre lo que también hizo alusión, dijo que “realmente somos una familia trabajadora”, porque “prácticamente” pasan más tiempo “compartiendo entre compañeros y compañeras” que en su propio hogar.

“Hoy más que nunca en Vialidad Provincial estamos unidos como nos enseña nuestro Gobernador”, aseveró contundente y elogió el conocimiento que posee el mandatario provincial sobre el trabajo que hace Vialidad, a quien también “le quiero agradecer por apostar por esta institución”.

Así también señaló que “los trabajadores supimos responder a eso, y hoy tenemos nuevamente a un compañero (por Caffa) que conoce la casa, por lo que nos sentimos parte del Modelo Formoseño”.

En adelante, destacó Salinas las maquinas viales entregadas, valorando la permanente inversión del Estado provincial, “sobre todo en estos tiempos que se está viviendo en la Argentina, sabiendo que tenemos un Gobierno nacional que está destruyendo el Estado y no cree en la obra pública”.

En cambio en Formosa es todo lo contrario, remarcó, porque “acá se apuesta a ella en una visión totalmente diferente” al presidente Javier Milei.

“Por eso siempre digo que tengo el orgullo de ser formoseño porque sabemos que tenemos un Gobierno que se preocupa y se ocupa de todos los agentes estatales; y el último día del mes estamos percibiendo nuestros haberes”, agregó también el referente gremial de los vialeros.

Caffa

En segundo lugar, brindó un extenso discurso el titular de Vialidad Provincial, quien inició resaltando el 5 de octubre, un día de celebración “para nosotros que más todavía se refuerza esta jornada de fiesta con la entrega de los equipamientos viales” por parte del Gobierno, “ya que estas herramientas de trabajo llegan en un contexto nacional tan complicado” para la Argentina.

Hizo notar Caffa, además, que esta fecha tiene “un doble significado profundamente arraigada en nuestra historia y proyecto de provincia”, y recordó que a partir de 1925 se conmemora el Día del Camino. Esto es, “de la infraestructura vial”, por tanto, se trata de una fecha, en efecto, que es “emblemática no solo como valoración de las rutas y los caminos, sino también como reconocimientos a ellos”, realzó.

Por consiguiente, aseveró que el desarrollo de la red vial “fue el motor del crecimiento del país, trajo progreso y desarrollo de las distintas regiones del interior”, a partir de allí se fue extendiendo la red vial nacional y, de esa a manera, “se fue consolidando una matriz federal”.

En ese contexto fue que emerge entonces la institución de Vialidad Nacional, en 1932, y se vincula a todas las ciudades y hace que prospere la Nación, puso en resalto, por tanto, “el camino es símbolo de encuentro, progreso y esperanza, pero también memoria y destino, porque los caminos significan acceso a la salud, a la educación, al desarrollo social y económico”.

Al igual que “equidad territorial y más oportunidades para todos. En definitiva, justicia social”, es decir que entonces, afirmó con absoluta convicción Caffa que “un país no se desarrollo sin infraestructura, sin vías de comunicación, sin herramientas de crecimiento”.

Elevar la calidad de vida

Puesto que ello permite, sin dudas, elevar “la calidad de vida de sus habitantes”, y, por eso, “los caminos no se miden solo en kilómetros, sino en la esperanza que despiertan, en los sueños que acercan y las oportunidades que crean”, sintetizó.

Y añadió en el mismo sentido que “son proyectos de integración”, siendo central para ello “la obra pública, porque significa que hay un Estado presente al servicio del pueblo”.

En esa visión se inscribe la provincia de Formosa, donde esbozó que fue fundamental la construcción de caminos para la integración territorial y el desarrollo social. Es así que, en 1958, la Dirección Provincial de Vialidad nació justamente “ante la imperiosa necesidad de dar conectividad a los pueblos”, es decir que, con esa misión, “se comenzó a construir las bases de la red vial provincial”.

De esa manera, se fueron abriendo las trazas de nuevos caminos para ir comunicando a las diferentes localidades y parajes y los numerosos riachos que atraviesan el territorio provincial fueron salvados por puentes y alcantarillas de madera nativa, fue relatando al aludir a la historia.

En definitiva, se fue consolidando a la red vial, a través de un “proceso en el cual los anillos productivos se fueron cerrando y la pavimentación llegó a las principales rutas de la provincia”, y, mencionó, como ejemplo de ello, la culminación de la pavimentación de la Ruta Nacional N° 81, “columna vertebral de la comunicación provincial”.

Imitar a Néstor Kirchner

Al igual que citó la construcción de la majestuosa obra hidrovial de la Ruta Provincial N° 28, recordando en ese punto a “un gran amigo” como fue el expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, quien firmó el Acta de Reparación Histórica con el gobernador Insfrán, lo que “permitió triplicar la red pavimentada de Formosa”.

Ante esto, reflexionó que “muchos deberían imitar su ejemplo”, en especial “el Gobierno nacional que ha desfinanciado totalmente la obra pública en el país y Formosa no es ajena a ello: teníamos 160 kilómetros de rutas en plena pavimentación que fueron paralizados”, reclamó.

En algunos casos, sumó el funcionario, “con un 80% de avance en su ejecución”, sin embargo “quedaron abandonados”, añadiendo que en este proyecto de Presupuesto Nacional 2027 “no existe ni una sola obra” para la provincia dentro del mismo.

Incluso, si bien se había anunciado que estaba próxima a reiniciarse la construcción del puente Blanco, con obras complementarias, hasta la intersección con la RN N° 81, nada de eso sucedió, reprobó, cuando encima se trata de “un puente con una vida útil agotada que sin embargo sigue en esas condiciones” que hace peligroso para la seguridad vial de las personas transitar por allí.

Finalizado el discurso de Caffa, fue el turno de escuchar las palabras del ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicio Públicos Daniel Malich, quien también se refirió a esta fecha tan importante para la DPV.

El cierre del acto oficial estuvo a cargo del gobernador Insfrán, quien fue el último en dar su mensaje.



















































