Insfrán: “La unidad, organización y solidaridad tienen que ser las banderas de este momento para organizar un Peronismo competente para el 2027”

Dijo que es “optimista” y aseguró que “vamos a hacer todo lo posible para tener una fórmula que sea competitiva para el año que viene y retomar el Gobierno nacional”.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue el orador principal del acto por el Día del Trabajador Vial y Día del Camino, que se desarrolló este lunes 5 de octubre en las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se refirió, entre otras cuestiones, a la situación política actual a la que catalogó como “compleja”.

Asimismo, le pidió al titular del Ejecutivo Nacional, Javier Milei, que “no amenaces al pueblo argentino” y le dijo: “tranquilízate chamigo, el pueblo sabe lo que está viviendo, tiene sus tiempos y no vas a ser más Presidente”.

“En el Peronismo también tenemos los enemigos de adentro y afuera, pero créanme que soy optimista, que vamos a hacer todo lo posible para tener una fórmula que sea competitiva para el año que viene y vamos a retomar el Gobierno nacional”, garantizó.

Y lamentó “los caprichos y la ambición desmedida de algunos o algunas” que, consideró, “tienen que parar”, por ello, ratificó: “La unidad, organización y solidaridad tiene que ser la bandera de este momento para organizar un Peronismo competente para el 2027”.

Aunque, el mandatario advirtió que, “con todo el Peronismo junto aún no nos alcanza” por lo que sugirió “buscar fuerzas del campo nacional y popular y hacer un frente para tener un Gobierno del mismo tinte”.

No entregarse

En ese sentido, Insfrán cuestionó el cambio de postura del Presidente respecto a la Causa Malvinas y apuntó: “Parece que el malvinero se dio cuenta que estaba meando fuera del tarro cuando, después del partido de la Selección con Inglaterra, mostraron la bandera: Las Malvinas son argentinas”.

Pero, denunció, que está gestión nacional está “entregando nuestros ríos” y señaló que, en Santa Fe, hay 20 puertos privados e internacionales y sólo tres argentinos; que “no tenemos empresa fluvial ni mercante”, entonces, interpeló: “¿Para qué nos sirve tener nuestra hidrovía? ¿Para que los extranjeros utilicen para movilizar su riqueza? ¿Y nosotros aplaudir? Es lo único que nos resta. Ahora entregaron de nuevo por 30 años la concesión de la hidrovía Paraná – Paraguay”.

En ese marco, el titular del Ejecutivo provincial, pidió “luchar y pelear por eso” y no “entregarnos ante nada” algo que “los formoseños sabemos” por eso “nuestro lema es: en Formosa no se rinde nadie”.

“El Congreso no puede anular un Decreto de Necesidad y Urgencia donde el tipo (Milei) se puso todas las atribuciones habidas y por haber; y hoy, por instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) las tierras se pueden vender al mejor postor del mundo, cualquiera, el que tiene plata viene y compra. La nacionalidad compramos con 250 mil dólares, el documento argentino”, esbozó.

Y se preguntó: “¿Tan poco vale nuestra soberanía? La lucha de San Martín, de Belgrano, Rosas, Miguel de Güemes, de las montoneras argentinas, ¿no tiene sentido? Estas cosas tenemos que defender”.

Centralismo porteño

Asimismo, Insfrán explicó que “para Argentina nunca fue fácil” porque “tenemos esa casta lastimosamente que es el centralismo porteño” a la que consideró “una ciudad que se hizo con el contrabando y se mantiene con él, porque no produce nada”.

“Yo sé que se ofenden cuando digo estas cosas de ellos, pero ¡qué raro! Formoseños que se fueron de acá, habitan estos lugares, se ofenden cuando digo esto, porque son porteños. ¿Y por qué no se ofenden cuando ellos dicen las barbaridades nuestras todos los días en los medios, en cadena nacional? Ah! eso no les molesta”, cuestionó.

Y aseguró: “Todos somos iguales ante la Ley, por lo tanto, mientras ellos me falten el respeto a mí, yo seguiré diciendo lo mismo”.

El trabajo de Vialidad

En otro tramo de su alocución, el Gobernador habló sobre la labor de la DPV en el proyecto político que conduce y dijo que “tiene que ver en todo lo que se hace” porque “viene la inundación, por ejemplo, y nos acordamos de Vialidad que tiene que estar con las máquinas”.

“900 kilómetros de defensa para que podamos encauzar el agua que entra por el Pilcomayo en esos 30 kilómetros vivo que todavía tenemos en nuestro territorio para que llegue el agua al Bañado La Estrella y después la ruta magnífica N° 28”, indicó.

Luego, recordó que, desde 2015, “fuimos paria” porque “se terminaron los apoyos” aunque “tenemos proyecto que es el Modelo Formoseño, por más que le pese a algunos”.

“No importa, vamos a seguir insistiendo y realizando con lo poco o mucho que recibamos, por ahora es poco, nos consideramos buenos administradores y hacemos rendir lo poco que recibimos”, manifestó.

De esta manera, retomó los conceptos de quien lo antecedió en la palabra, el ministro de Planificación, Daniel Malich y se refirió a “un impuesto específico que, cada vez que ustedes van a una estación de servicio y cargan combustible, pagan”.

“Ese impuesto tiene que venir a las vialidades de todo el país, Formosa no recibe un peso, porque no está entre los gobernadores ‘dialoguistas’, para no decirles entreguistas”, aseguró.

Sin embargo, Insfrán puso en valor que, en este día, “con gran esfuerzo del Ministerio de Economía, podemos entregar estas maquinas pesadas”: dos motoniveladoras, un camión, un tractor, una batea, una excavadora sobre oruga, un brazo largo para excavadora y una camioneta 4x4, “para fortalecer los trabajos que realizan los distintos Distritos de Vialidad Provincial en todo el territorio”.

De esta manera, trajo a la memoria el contexto de esta institución en los años de su infancia porque “como yo soy una persona que nací y me crié en el interior, sé desde chiquito qué significa”.

“Cuando eso era Vialidad Nacional, no había maquinas pesadas, sino camineros que, en bicicleta, con una pala, limpiaban las alcantarillas de madera que había, no había caminos eran carreteras por donde transitaban los carros. Hoy, estamos ya en una etapa superadora a todo eso, pero tenemos que saber desde donde venimos para saber a dónde vamos”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando piso esta casa me siento tan identificado con los trabajadores viales porque no solamente con ellos se mejoran los caminos sino también recuerdo cuando era diputado, en el 83, venia y recorría a la institución Vialidad porque tenía un departamento de mantenimiento y con ese departamento arreglábamos las escuelas”.

Por último, Insfrán habló a los trabajadores viales y les deseo “muy feliz día, que disfruten en familia, con camaradas; un abrazo enorme, los quiero mucho”.



