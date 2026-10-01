Lo retuvieron por amenazar a dos mujeres con un machete y provocar daños

El inadaptado rompió la luneta de una camioneta policial

Integrantes de la Comisaría Seccional Sexta retuvieron a un adolescente de 16 años que amenazó a dos mujeres con un machete y dañó un vehículo de la Policía de la provincia, en inmediaciones de las calles Vélez Sarsfield, entre Paraguay y Frondizi del barrio Laguna Siam, de esta ciudad.

Las víctimas denunciaron que un joven fue hasta el frente de sus casas y las amenazó de muerte, mientras exhibía el arma blanca.

Mientras los efectivos realizaban las actuaciones, el sujeto arrojó cascotes con una gomera contra el móvil policial y rompió la luneta trasera de la camioneta de la Comisaría Seccional Sexta.

Ante esta situación, personal de la Dirección de Policía Científica realizó las pericias y constató los daños ocasionados en el vehículo.

Después el joven fue retenido y se le notificó a su madre de su situación legal y se le entregó a su hijo en carácter de guarda tutelar, por disposición del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



