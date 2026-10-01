Detuvieron a un hombre con pedido de captura y recuperaron equipos de sonido

Fue en distintos procedimientos realizados de esta ciudad capital

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre que registraba pedido de captura activo, recuperaron dos parlantes y una consola de sonido, durante distintas intervenciones realizadas en los barrios La Paz y El Quebrachito, de esta ciudad.

El primer procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 15:30 horas, cuando los policías realizaban tareas preventivas e investigativas en el barrio La Paz.

Allí identificaron a un sujeto que se encontraba en la vía pública y tras consultar sus datos en el sistema informático policial, establecieron que registraba un pedido de captura vigente en una causa judicial, razón por la cual fue detenido.

Ese mismo día, alrededor de las 16:45 horas, los policías continuaron con tareas investigativas relacionadas con un hecho de robo y secuestraron dos parlantes de grandes dimensiones y una consola de sonido, en inmediaciones de las calles Junín y Primera, del barrio El Quebrachito.

En el lugar, los objetos fueron documentados por personal de la Dirección General de Policía Científica; mientras que el detenido y los secuestros quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de sus respectivas causas judiciales.



