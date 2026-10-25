La Policía recuperó una motocicleta robada y secuestró otras tres durante operativos

• Estos son los resultados de tareas investigativas y controles de seguridad vial

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Radioeléctrico Policial, de la Unidad Regional Seis, recuperaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro por “hurto” en Ingeniero Juárez; mientras que personal de la Comisaría Laguna Yema secuestró otras tres motos durante operativos preventivos conducidas por adolescentes sin documentaciones.

En el primer procedimiento, los investigadores realizaron diversas averiguaciones y, gracias a la colaboración de vecinos del barrio Norte de Juárez, localizaron una motocicleta que se encontraba sin sus plásticos. Al verificar las numeraciones de chasis y motor a través de la Dirección General de Informática de la Policía, establecieron que el rodado registraba pedido de secuestro vigente en una causa judicial por hurto, iniciada en la comisaría de esa localidad y se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

En consecuencia, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para realizar las pericias y los policías continúan con las tareas investigativas para establecer la identidad del presunto autor del hecho.

En el segundo caso, integrantes de la Comisaría Laguna Yema desplegaron un amplio operativo de prevención que incluyó controles de seguridad vial, identificación de personas y vehículos, además de patrullajes por distintos barrios.

Durante esa actividad, los uniformados detectaron tres motocicletas conducidas por adolescentes que no contaban con las documentaciones de los rodados ni las licencias de conducir, por lo que procedieron al secuestro de los rodados y se iniciaron actuaciones contravencionales.