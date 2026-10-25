“El Banco Central que Milei iba a cerrar fue la herramienta del ajuste: Perdieron los ahorristas y ganó el sistema financiero”

La inflación de septiembre fue de 1,9% y volvió a desmentir al presidente de la Nación, Javier Milei, que había asegurado que en agosto iba a “empezar con cero”.

Un informe elaborado por la consultora Politiké advierte que en los primeros nueve meses del año los precios subieron 23,7%, más del doble del 10,1% que el propio Gobierno nacional proyectó para todo 2026 en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

El trabajo recuerda que, en la campaña electoral de 2023, Milei prometió cerrar el Banco Central y repitió que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Casi tres años después, según el documento, el BCRA no sólo sigue en pie: fue la herramienta con la que el Gobierno administró la devaluación, la emisión y las tasas de interés que definieron quién ganó y quién perdió con el ajuste.

El informe resaltó que la base monetaria —billetes en circulación y depósitos en el BCRA— se multiplicó por cinco desde diciembre de 2023. Desde Politiké señalaron que “el dato choca de frente con el credo presidencial: si más pesos significaran siempre más inflación, los precios no podrían haberse desacelerado mientras la base crecía”.

Según el documento, el origen de la inflación de la gestión fue la devaluación del 118% que el Gobierno decidió a dos días de asumir, acompañada de la liberación de precios. El traslado fue inmediato, y entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 los precios subieron 71,3%.

El trabajo subraya que “la ventaja cambiaria lograda con aquel salto se perdió por completo: desde entonces el dólar oficial subió 314% y los precios 344%. Hoy el tipo de cambio real es más bajo que el que existía antes de la devaluación, algo que golpea de lleno a la industria y a quienes exportan o compiten con productos importados”.

En cuanto a la tasa de interés, Politiké explica que en este esquema quien deposita pierde y quien se endeuda pierde mucho más. El ahorrista que dejó sus pesos en un plazo fijo desde el inicio de la gestión perdió casi un tercio de su poder adquisitivo. En la vereda opuesta, quien tomó un préstamo personal pagó tasas reales muy elevadas para los estándares. El documento lo ilustra con un caso simple: una deuda de $100 refinanciado mes a mes desde noviembre de 2023 hoy equivale a $190,6 en pesos constantes, casi el doble.

Desde la consultora mencionaron que la diferencia entre lo que los bancos cobran por prestar y lo que pagan por un depósito se duplicó, de 21 a 41 puntos. Para quienes recurren a las billeteras virtuales es todavía peor: la tasa efectiva puede superar el 860% anual.

El informe suma además una dimensión que el Gobierno prefiere no mirar: el costo fiscal de esas mismas tasas. El mayor deudor en pesos de la economía es el propio Estado. Hasta mediados de 2024 los intereses los pagaba el BCRA; después la deuda pasó al Tesoro, a través de letras y bonos cuyos intereses no se pagan sino que se capitalizan, es decir, se suman a la deuda y quedan fuera del resultado fiscal que se anuncia cada mes.

Los números, según Politiké, son contundentes. Entre enero de 2024 y junio de 2026 el Gobierno informó un superávit financiero de 0,24% del PBI, pero en el mismo período los intereses capitalizados sumaron 5,8% del PBI. Si se los cuenta, lo que hay es un déficit de 5,6% del PBI.

El trabajo precisa que sólo 4 de los últimos 32 meses tuvieron superávit real, todos en el primer semestre de 2024. El peor año fue 2025: con las tasas altas para contener el dólar antes de las elecciones, el déficit real trepó al 8,7% del PBI mientras la Casa Rosada celebraba el superávit.

Para el informe, el ajuste tuvo ganadores claros: el sistema financiero y quienes tenían dólares para pasarlos a pesos y hacer renta financiera. Del otro lado quedaron los ahorristas en pesos, las familias que necesitan crédito para llegar a fin de mes y la producción que compite con un dólar cada vez más barato.

Para concluir, el documento sostiene que Milei no destruyó el Banco Central: lo usó. Y que el superávit, presentado como el gran logro de la gestión, se sostiene en no contar los intereses de una deuda que crece todos los meses.



