Invitan a participar de la maratón por el aniversario de la Policía de Formosa

Hasta el 2 de noviembre los interesados podrán anotarse para sumarse al evento recreativo.

Según se informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), ya están abiertas las inscripciones para la maratón por el 66° aniversario de la Policía de Formosa, fijada su realización para el sábado 7 de noviembre.

Hasta el 2 de noviembre se extenderá el plazo para anotarse y así poder formar parte de este acontecimiento, dirigido al personal policial –tanto en actividad como retirados-, así como al público en general.

Son totalmente gratuitas las inscripciones, se remarcó, aclarándose de manera opcional se podrá abonar 5 mil pesos y así adquirir un kit compuesto por una camiseta identificada con el logo de aniversario de la Policía, más los snacks saludables.

La convocatoria despierta interés en la comunidad porque ya hay una importante cantidad de inscriptos hasta el momento, indicó el sargento primero Alejandro Sánchez, del Instituto de Formación y Capacitación de Personal Subalterno.

Cabe señalar que el stand donde se realizan las inscripciones está ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle San Martín de la ciudad de Formosa. Dicha actividad se desarrolla de lunes a viernes, de 8 a 11 y de 18 a 21 horas, mientras que los sábados va de 8 a 12 horas.

En cuanto a detalles de la carrera, indicó que se recorrerá una distancia de cinco kilómetros en la Costanera “Vuelta Fermoza”. Habrá dos categorías en competencia y premiarán a los maratonistas que logren alcanzar el podio.

Por último, Sánchez valoró la predisposición de la institución policial y el acompañamiento del Gobierno de Formosa, lo que “permite programar esta maratón, en el marco de las distintas actividades para celebrar un nuevo aniversario de la Policía de Formosa”.



