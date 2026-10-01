La Policía recuperó una motocicleta y una bici

Las tareas de prevención e investigación se desarrollan en contacto directo con los vecinos

Uniformados de la fuerza provincial secuestraron una Zanella ZB y una bicicleta en distintos procedimientos tanto en la ciudad capital como el interior de la provincia.

El primer caso se registró en Ingeniero Juárez, donde una mujer de 57 años denunció que desconocidos le sustrajeron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, que había dejado estacionada en el patio frontal de su vivienda del barrio San Cayetano.

Ante esta situación, integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Seis localizaran el rodado oculto entre malezas, en el barrio Virgen del Carmen, pocas horas después del ilícito, y se la restituyeron a su propietaria, quien agradeció el rápido accionar policial.

Por otra parte, uniformados de la Comisaría Bernardino Rivadavia recuperaron una bicicleta rodado 29, sustraída de una vivienda del mismo barrio.

A partir de la denuncia, los policías iniciaron tareas de campo y recorridas por distintos sectores de la jurisdicción, hasta localizarla en poder de un hombre.

Ante la intervención de los uniformados, el ciudadano manifestó que adquirió el rodado durante la madrugada del domingo y, al tomar conocimiento que estaba vinculado a una causa judicial por “Hurto”, lo entregó en forma voluntaria para evitar problemas legales.

En ambos casos, siguen las tareas investigativas para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia provincial.



