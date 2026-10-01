La Subsecretaría de Empleo inició un curso sobre cuidados infantiles

La propuesta contempla tres encuentros presenciales enfocados en brindar herramientas actuales para un cuidado más humano, seguro y profesional. Está destinada tanto a trabajadores del sector como a personas interesadas en el ámbito personal y familiar.

En el marco de las ofertas de formación que promueve la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Formosa, este miércoles 14 se dio inicio a la capacitación en “Actualización Profesional en Cuidados Infantiles”, orientada a perfeccionar los conocimientos y prácticas de quienes se desempeñan en la atención de las infancias.

Al respecto, la capacitadora y asistente materno infantil, Griselda Sosa, en declaraciones recogidas por AGENFOR explicó que el curso está orientado a “gente que va a trabajar con niños, y también en lo personal, para el cuidado de sus propios hijos”.

En relación con la modalidad y la estructura, precisó que “son tres encuentros que duran dos horas”, donde se abordan aspectos fundamentales como “el cuidado de niños, higiene, alimentación y el rol del adulto”.

Asimismo, señaló que “en el ambiente de los niños se descubre un montón de magia y ellos nos enseñan a ver el mundo de otra forma”.

Por último, sobre el perfil de los participantes tras el primer contacto en el inicio de la formación, Sosa remarcó: “Asistieron muchos especialistas, que ya están muy bien capacitados, así que esto les va a servir un montón; va a ser excelente”, concluyó.



















