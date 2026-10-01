La Policía recuperó objetos y demoró a siete personas involucradas en diferentes causas

Los procedimientos se concretaron en distintos barrios

Integrantes de la Brigada del Comando Patrulla de Seguridad Urbana desplegaron operativos preventivos e investigativos que permitieron recuperar bienes sustraídos y detener a varias personas que registraban causas pendientes ante la Justicia provincial.

Las intervenciones se concretaron días atrás, cuando los investigadores realizaban tareas de campo con relación a distintos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad de Clorinda.

En primer lugar, recuperaron computadoras, teléfonos y equipo de sonido, entre otros bienes durante recorridas preventivas.

Por otra parte, demoraron a seis hombres y una mujer por estar involucrados en distintas causas judiciales por los delitos de “Hurto, “Tentativa de robo”, “Hurto” y “Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar”.

En tanto que los demorados y los bienes secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones, con intervención de la Justicia provincial.



