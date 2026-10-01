Una mujer sufrió quemaduras tras incendiar su propia vivienda

El hecho ocurrió durante una discusión de pareja

Efectivos policiales acudieron al incendio de una vivienda del barrio Simón Bolívar de esta ciudad, hallaron a una mujer con quemaduras y la trasladaron hasta el Hospital Distrital Nº 8, de esta ciudad.

La intervención tuvo lugar este domingo último, alrededor de las 18:00 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Quinta acudieron a una casa precaria y constataron que una habitación se encontraba incendiada, mientras que una mujer presentaba lesiones visibles en su cuerpo.

Ante la situación, los policías trasladaron a la mujer hasta el Hospital Distrital N° 8, donde recibió asistencia médica debido a las quemaduras.

En la casa, un hombre comentó que mantuvo una discusión con su pareja, mientras compartían bebidas alcohólicas fuera del inmueble.

Según su relato, la mujer había ingresado a la vivienda y roció combustible en la habitación, lo que desencadenó el incendio.

Después integrantes del Destacamento de Bomberos Distrito Cinco extinguieron el incendio y determinaron que el fuego se generó de manera intencional.

Luego el personal de la Delegación Policía Científica realizó las pericias fotográficas del lugar del hecho.

A todo esto, el juez de Instrucción y Correccional en turno, Dr. Sergio Cañete, ordenó que se realizaran las actuaciones del caso, iniciándose un expediente judicial, en tanto que la mujer fue derivada al Hospital Central, donde permanece internada, debido a sus lesiones de las quemaduras.