La Policía recuperó dos motocicletas

• Los procedimientos se concretaron en las localidades de Pirané e Ibarreta

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una Zanella ZB y Honda Wave tras una prolija investigación, continuando con las tareas de campo para dar con los presuntos autores.

El primer procedimiento se concretó este martes por la noche, cuando integrantes de la Comisaria Pirané, tomaron conocimiento de la sustracción de una Zanella ZB de 110 cilindradas en el barrio Santa Catalina Sur.

De inmediato realizaron las tareas investigativas y localizaron la moto en un sector descampado en el barrio Hipotecario.

Por otra parte, uniformados de la Comisaria Ibarreta, este miércoles por la mañana investigaban la sustracción de una motocicleta Honda Wave y encontraron la misma en un sector de monte del barrio 8 de diciembre de esa localidad.

En ambos procedimientos las motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, continuándose con las tareas de campo para dar con los presuntos autores, quienes se encuentran individualizados.



