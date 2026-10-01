“Expo Construir” abre este sábado con beneficios para quienes edifican en la ciudad

Comercios del rubro ofrecerán ofertas y novedades. Habrá descuentos del Municipio para iniciar o regularizar obras.

El sábado 10 y el domingo 11 de octubre el Paseo Ferroviario recibirá la primera “Expo Construir”, organizada por la Municipalidad de Formosa. La propuesta une a los comercios que venden materiales, profesionales del sector y oficinas municipales que tramitan los proyectos.

"Es el primer evento de este tipo que se realiza en la ciudad, así que todos los vecinos que están por encarar una construcción, una remodelación o una refacción, van a encontrar importantes descuentos", comentó la subsecretaria de Ingresos Municipales (ADIM), Giovanna Díaz Roig.

Más de una decena de empresas del rubro tendrán sus stands: corralones, ferreterías, electricidad y pintura llegarán con combos, precios especiales y condiciones de pago pensadas para la ocasión. Los visitantes podrán además pedir presupuestos en el momento y participar de sorteos de premios.

Durante la Expo el Municipio firmará un convenio con colegios y entidades que agrupan a arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. El acuerdo fija descuentos en los honorarios para la confección de planos para presentar ante la Municipalidad, uno de los gastos que más frena a las familias al momento de regularizar o iniciar una construcción.

Díaz Roig señaló que “la Expo busca acercar la oferta a la demanda en un momento en que muchas familias postergan sus proyectos. El intendente Jorge Jofré siempre está generando estos ámbitos para que el bolsillo de los vecinos tenga una mejora", remarcó.

Descuentos: permisos en construcción

"Desde ADIM estamos ofreciendo un descuento de hasta el 30% en derecho de construcción, ya sea para una refacción, una remodelación o una obra nueva. vamos a estar presentes para asesorar a los vecinos sobre este beneficio ", precisó Díaz Roig.

Asesores de ADIM recibirán consultas de asistentes y vecinos en la expo, desde el estado de un expediente en trámite hasta las opciones de pago disponibles.

El Paseo Ferroviario tendrá además movimiento propio esos días. La agenda incluye el King Trail, la Fiesta de la Cerveza - Oktoberfest, puestos gastronómicos y música en vivo, de modo que la visita a la Expo puede combinarse con una salida en familia.



