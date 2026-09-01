Clorinda: Capturaron a tres sujetos con causas judiciales pendientes

• Los procedimientos se concretaron durante tareas preventivas e investigativas

Integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Uno aprehendieron a tres sujetos, de 23, 38 y 47 años, imputados en causas judiciales en contexto de violencia de género y por delito contra la propiedad en Clorinda.

El primer procedimiento se concretó durante la mañana del martes último, cuando los policías identificaron a un joven de 23 años en medio de recorridas preventivas por el barrio Libertad.

Al consultar sus datos personales en el Sistema Informático Policial, establecieron que registraba un pedido de detención vigente por una causa por “Desobediencia Judicial en contexto de Violencia de Género”.

Luego, cerca del mediodía, los uniformados aprehendieron a un hombre, de 47 años, involucrado en una causa judicial por “Amenazas en contexto de Violencia de Género”.

Por último, durante la siesta de ese mismo día, detuvieron a un hombre de 38 años como presunto autor de la sustracción de objetos de valor de una casa del barrio 1° de Mayo; mientras siguen las tareas investigativas para recuperar los bienes.

En todos los casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de sus causas judiciales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.