La Policía esclareció ilícitos en distintos procedimientos

• Las intervenciones terminaron con detenidos

Policías de las comisarías Sexta, Novena y de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial aprehendieron a dos sujetos imputados en causas judiciales y recuperaron una cocina.

El primer caso se registró alrededor de las 00:30 horas este miércoles, cuando personal de la Brigada Investigativa de la Comisaría Seccional Sexta demoró a un sujeto en inmediaciones de la avenida Avellaneda y calle Frondizi.

Mediante la verificación de datos, se estableció que registraba pedido de captura en dos causas judiciales por “Privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas” y “Hurto” , además de un pedido de comparendo en una causa contravencional.

El segundo procedimiento tuvo lugar cerca de las 01:00 horas, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde los efectivos de la Comisaría Seccional Novena y del Comando Radioeléctrico Policial verificaron un requerimiento por la sustracción de pertenencias.

En el lugar, un vecino informó que momentos antes vio salir a un hombre y una mujer trasladar objetos de una vivienda que estaba sin moradores.

De inmediato los policías recorrieron la zona y demoraron a un sujeto, que trasladaba una cocina de cuatro hornallas en una bicicleta.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.