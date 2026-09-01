Detuvieron a siete personas en el barrio Namqom

• Hubo cinco allanamientos y secuestros de armas

Efectivos policiales intervinieron en un caso de desorden en el barrio Namqom, allanaron cinco viviendas, detuvieron a siete sujetos y secuestraron varias armas blancas que se habrían utilizado durante la gresca.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 23:35 horas, cuando los uniformados de la subcomisaría jurisdiccional verificaron un enfrentamiento entre varias personas en inmediaciones de la manzana 22.

Allí jóvenes y adultos se agredían con escombros, piedras, botellas y cuchillos y si bien algunos se retiraron del lugar al notar la presencia policial, otros atacaron a los auxiliares de la justicia.

Ante la situación, acudieron de inmediato los integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido y de las dependencias de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco y lograron dispersar al grupo antagónico, realizándose las primeras diligencias por el delito de “Intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad y amenaza con el uso de arma blanca”.

Mediante la orden del juez de Instrucción y Correccional N° 1, Dr. Rubén Antonio Spessot, este miércoles por la mañana se realizaron cinco allanamientos en las viviendas de los presuntos involucrados en el Namqom, detuvieron a siete sujetos y secuestraron armas blancas y otros elementos de interés en la causa.

Luego el personal de la Delegación Policía Científica documentó todo el procedimiento.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.