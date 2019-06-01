La Policía detuvo a un hombre acusado de agredir físicamente a su expareja

• Una joven denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de su expareja

Efectivos de la Comisaría San Martin Dos, dependiente de la Unidad Regional 7, intervinieron ante una denuncia por violencia de género y detuvieron al presunto agresor.

El hecho ocurrió el domingo último alrededor de las 04:30 horas, en un negocio ubicado en el barrio Centro de esa localidad.

La víctima, de 21 años, denunció que fue agredida físicamente por su expareja, de 26 años. En conocimiento de sus derechos, instó la acción penal por las lesiones sufridas y solicitó medidas cautelares.

Ante esta situación, los efectivos lograron identificar al acusado en la vía pública y lo detuvieron, para luego trasladarlo hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal.

Por disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, el detenido quedó alojado en la Comisaría de General Güemes, a disposición de la Justicia. (Con foto)

INTERVENCIONES

Detuvieron a un sujeto, retuvieron a tres jóvenes y secuestraron cinco motocicletas

• Los procedimientos se concretaron durante este fin de semana en las localidades de Las Lomitas y El Espinillo

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas y de la Comisaría El Espinillo aprehendieron a un hombre, retuvieron a tres jóvenes y secuestraron motocicletas por realizar maniobras peligrosas, ruidos molestos, conducción imprudente y otra que había sido denunciada como sustraída.

El primer procedimiento fue durante la madrugada del sábado, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas realizaban recorridas preventivas ante la presencia de jóvenes que circulaban en motocicletas con escapes modificados, provocando ruidos molestos y realizando maniobras peligrosas circulando a alta velocidad.

En ese contexto, interceptaron a un joven que circulaba al mando de una motocicleta de 110 cilindradas, con un caño de escape deportivo sin silenciador.

El rodado fue secuestrado y el conductor detenido, luego de ser notificado de su situación legal quedó alojado en celda.

En otro procedimiento, personal de la Comisaría El Espinillo, durante patrullajes preventivos realizados en distintos sectores de esa localidad, observó a un sujeto y a un menor que circulaban al mando de distintas motocicletas, sin utilizar casco de seguridad y realizando ruidos explosivos con los caños de escapes, alterando la tranquilidad de los vecinos durante la madrugada.

Ante esta situación se implementó un operativo de seguridad vial que permitió el secuestro de ambos rodados, mientras que los infractores fueron notificados de su situación procesal.

Asimismo, durante la noche del domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas, mientras realizaban recorridas preventivas por calle 9 de Julio, observaron a un menor de edad que circulaba a alta velocidad al mando de una motocicleta Honda Titan de 150 cilindradas, realizando los denominados “cortes” con el escape deportivo.

El joven fue interceptado en inmediaciones del Polideportivo del barrio La Paz de esa localidad y se constató que no contaba con la documentación exigible para circular, siendo retenido y el rodado secuestrado.

Finalmente, el domingo por la noche, efectivos de la Comisaría El Espinillo, mientras realizaban recorridas preventivas por el barrio Santa Rita, observaron a dos jóvenes quienes remolcaban una motocicleta.

Al notar la presencia policial, abandonaron el rodado y se dieron a la fuga quedando abandonada una Honda Wave la cual fue secuestrada preventivamente y trasladada a la dependencia policial.

Minutos después, una mujer se presentó en la comisaría y manifestó que el rodado había sido sustraído del exterior de un local del barrio Santa Rita, reconociéndolo como de su propiedad y exhibiendo la documentación correspondiente siendo así restituida.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de un sujeto y la retención de tres menores, además del secuestro de cinco motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y de interés en una causa judicial, quedando todo a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción, Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Belgrano y Juzgado de Menores.