Secuestraron mercadería de origen extranjero sin aval valuada en más de 7 millones de pesos

El procedimiento se realizó durante un operativo de control vehicular en el puesto caminero de acceso sur

Efectivos de la Policía de Seguridad Vial, Delegación Lucio V. Mansilla, secuestraron mercadería de origen extranjero, valuada en más de $7.600.000 de pesos argentinos que eran transportados en un utilitario sin el correspondiente aval aduanero.

El procedimiento se concretó el domingo último, alrededor de las 12:15 horas, cuando los uniformados realizaban tareas de verificación vehicular e identificación de personas cuando detuvieron la marcha de una furgoneta Toyota Hiace, en la que se desplazaban tres hombres.

Al verificar la carga, los policías constataron que transportaban 96 ventiladores de pie, 60 termos, 140 sets de cubiertos, nueve piletas de distintas capacidades, 20 teléfonos celulares, seis linternas LED, seis depiladoras eléctricas, seis máquinas de cortar cabello, 12 trituradoras de verduras, seis afeitadoras eléctricas, 20 purificadores de agua, cinco licuadoras de mano, 10 sets de secador, planchitas y cubiertos varios.

Ante esta situación, se informó el procedimiento a la Unidad Fiscal Federal, desde donde se autorizó la verificación de la carga y el secuestro de la mercadería, dándose intervención a la A.R.C.A., quedando todo a disposición de la autoridad judicial interviniente.



