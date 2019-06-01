La Policía detuvo a dos hombres vinculados a causas por lesiones

• También se secuestró una camioneta y un rifle de interés para la investigación

Efectivos de la Comisaría Villafañe detuvieron a dos hombres vinculados a distintas causas judiciales por “Lesiones con Arma Blanca, Amenazas, Atentado y Resistencia contra la Autoridad”, además de una denuncia por “Violación de Domicilio”.

La intervención se desarrolló el viernes último, a raíz de una denuncia realizada por una mujer por lesiones y amenazas con arma.

La víctima brindó datos sobre las características de los presuntos agresores, quienes huyeron en una camioneta.

De inmediato, los uniformados se desplegaron y llevaron adelante las tareas investigativas en distintos sectores de la localidad.

Durante el trabajo, los efectivos ubicaron a los sujetos, quienes arremetieron violentamente con golpes de puño y patadas, pero pese a ello fueron aprehendidos y puestos bajo custodia.

En el marco de la causa, también se secuestró una camioneta vinculada al hecho y un rifle que se encontraba en poder de los involucrados.

Asimismo, en horas de la mañana se tomó conocimiento de una denuncia por violación de domicilio, donde el damnificado habría reconocido a los mismos hombres como presuntos autores.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría, donde fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.