Detuvieron a dos personas que captaban jugadores para una plataforma de casino online no autorizada

• El procedimiento permitió secuestrar elementos de interés para la investigación vinculada a juegos clandestinos e ilegales de plataformas digitales

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre y una mujer, ambos oriundos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quienes repartían folletos con números telefónicos y códigos QR para captar jugadores en una plataforma de casino online no autorizada, además se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de tareas relacionadas con los juegos clandestinos y la explotación ilegal de plataformas digitales, mediante las cuales los investigadores establecieron que una de las modalidades utilizadas para captar jugadores consistía en la distribución de papelería con números telefónicos y códigos QR.

Estos códigos direccionaban a una página que funcionaba como casino virtual, sin autorización.

Ante esta situación, los efectivos desplegaron un amplio operativo en distintos sectores de la ciudad y en horas del mediodía del miércoles último, los policías observaron a dos personas, una mujer y un hombre, mientras distribuían y colocaban en domicilios folletos que invitaban a participar de un casino online.

Ante esta situación, se procedió a su identificación y se estableció que ambos eran oriundos de la provincia de Buenos Aires.

En el lugar se secuestró una importante cantidad de elementos considerados de interés para el esclarecimiento del hecho.

Finalmente, la mujer y el hombre fueron trasladados hasta la dependencia policial donde fueron notificados de su situación legal y alojados en celdas quedando todo a disposición de la justicia provincial.