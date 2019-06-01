Clorinda: La Policía detuvo a cinco personas y recuperó bienes, en distintos procedimientos

• Las intervenciones fueron realizadas, en el marco de distintas causas judiciales

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda concretaron distintos procedimientos, que permitieron recuperar un percutor, tubo de gas, taladro eléctrico, una motocicleta Guerrero Trip y detener a cinco personas vinculadas a diferentes causas judiciales

La primera intervención se concretó el lunes último, a las 12:15 horas, cuando efectivos, realizaban recorridas preventivas sobre Ruta Nacional N° 11 y observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, arrojó una bolsa negra y huyó. Al verificar el elemento abandonado, constataron que contenía un percutor, denunciado como sustraído.

Luego, el martes, a las 03:55 horas, en el barrio ACA, los investigadores tomaron conocimiento de la sustracción de un tubo de gas de un domicilio. Durante las recorridas por calles internas del sector, localizaron al sospechoso cuando trasladaba el elemento sustraído, por lo que fue detenido y se recuperó el tubo de gas de 10kg.

Ese mismo día, alrededor de las 21:50 horas, en avenida Marana y Ruta Nacional N° 11, sobre la colectora Fray Gerónimo Martina, los efectivos observaron a un hombre trasladando un objeto que, al advertir la presencia policial, arrojó y huyó. Tras verificarlo, establecieron que se trataba de un taladro eléctrico, denunciado como sustraído en el predio de la cancha de San Luis, por lo que fue secuestrado.

El miércoles, a las 00:10 horas, en calle Los Andes y San Lorenzo, barrio Centro, los efectivos detuvieron en la vía pública a un hombre que, minutos antes, habría ingresado sin autorización a un taller mecánico, quedando a disposición de la Justicia.

Luego, a las 12:50 horas, en calle Neuquén y Chile, barrio 25 de Mayo, los investigadores detuvieron a un hombre imputado en una causa por lesiones con el uso de arma blanca, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1. Una hora después, a las 13:50, en el mismo sector, concretaron la detención de otro hombre vinculado a la misma causa judicial.

Después, a las 23:40 horas, en avenida España y Barrera, acceso al barrio Bolsón Grande, los investigadores localizaron una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas, denunciada como sustraída ese mismo día

El jueves, a las 08:50 horas, en avenida Costanera, entre calle Cancio y avenida 25 de Mayo, barrio Centro, los efectivos detuvieron a un hombre imputado en una causa por tentativa de robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

Por último, a las 09:40 horas, en calle La Rioja y Tonson, barrio Itatí, los investigadores detuvieron a otro hombre imputado en una causa por daño, también con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

En todos los casos, secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia.