El Porvenir: Aprehendieron a joven involucrado en una “Tentativa de Robo a Mano Armada”

• El sospechoso fue localizado en el barrio El Porvenir

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, detuvieron a un joven de 20 años involucrado en una causa por tentativa de robo a mano armada, quien además registraba pedido de captura judicial vigente por otro hecho de robo.

La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido durante la noche del martes, en el barrio El Porvenir, donde un hombre habría ingresado por la fuerza a un domicilio con intenciones de sustraer elementos y habría intimidado con un arma blanca a dos menores de edad que se encontraban en el interior de la vivienda junto a su madre.

A partir de las diligencias investigativas realizadas por los efectivos, se logró establecer la identidad del presunto involucrado y avanzar con la investigación.

Finalmente, el jueves, alrededor de las 17:00 horas, en calles internas del barrio El Porvenir, los policías detuvieron al sospechoso.

Además, determinaron que registraba pedido de captura por el delito de robo.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.