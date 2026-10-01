La Policía fortaleció la prevención y recuperó una motocicleta sustraída

Fue gracias al trabajo conjunto de las distintas unidades dependientes de la Unidad Regional Seis

Efectivos de la fuerza provincial, retiraron dos equinos que se encontraban sueltos sobre la Ruta Nacional N.º 81 y recuperaron una motocicleta Honda Titan sustraída frente al Hospital Distrital Eva Perón, durante recorridas preventivas en la localidad de Ingeniero Juárez.

El primer procedimiento se concretó en la noche del miércoles, cuando policías de la Sección Policía Montada realzaban recorridas preventivas.

Durante ese trabajo, detectaron dos equinos sueltos en inmediaciones de la intersección de la Ruta Nacional Nº 81 y avenida 21 de Julio, que se desplazaban de manera imprevista de un lado a otro de la ruta, generando un riesgo para la seguridad vial y para quienes circulaban por ese sector.

Ante esta situación, se realizaron las actuaciones contravencionales correspondientes, los animales fueron secuestrados y permanecen en resguardo hasta establecer su propiedad.

La segunda intervención ocurrió alrededor de las 22:30 horas del miércoles, cuando integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo Ingeniero Juárez tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta Honda Titán de 150 cilindradas, que se encontraba estacionada frente al Hospital Eva Perón y de inmediato se abocaron a las tareas investigativas.

En ese contexto, los efectivos observaron a tres hombres que circulaban en dos motocicletas y trasladaban un tercer rodado, el cual era empujado con el pie.

Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga y abandonaron la motocicleta sobre la banquina de la Ruta Nacional N.º 81, frente al barrio Palo Santo.

Al verificaron el rodado y establecieron que sus características coincidían con las de la motocicleta denunciada como sustraída momentos antes.

El vehículo fue secuestrado y trasladado hasta sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras que la investigación continua para detener a los presuntos autores. (Con foto)

RÁPIDO DESPLIEGUE

La Policía detuvo a un joven y recuperó una motocicleta

• El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar las características del presunto autor, quien fue aprehendido minutos después durante un rastrillaje

Efectivos de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial y Comisaría Octava, detuvieron a un hombre de 19 años y recuperaron una Motomel Blitz de 110 cilindradas, denunciada como sustraída del Centro de Salud del barrio Nueva Formosa.

El procedimiento se inició durante la mañana de este viernes, luego de que los policías tomaran conocimiento de la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, que se encontraba estacionada en las instalaciones del mencionado centro de salud.

De inmediato, los efectivos analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, logrando establecer características físicas y de vestimenta de la persona que habría sustraído el rodado.

Con los datos obtenidos, los uniformados se abocaron a las tareas investigativas y gracias a la participación ciudadana, obtuvieron información que permitió avanzar con el trabajo de campo.

Alrededor de las 06:30 horas, los policías del Comando Radioeléctrico Policial, detuvieron a un joven de 19 años, sindicado como responsable del ilícito, en inmediaciones de las calles Saavedra y Nº 8, del mencionado barrio.

En forma paralela, efectivos de la Comisaría Octava secuestraron la motocicleta denunciada como sustraída, la cual habría sido abandonada por el sospechoso al advertir la presencia policial.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el damnificado reconoció el rodado como su propiedad, mientras que el malviviente fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia.











