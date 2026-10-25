La infraestructura eléctrica de Formosa permite las inversiones solares: El parque de Las Lomitas se ejecuta a paso firme

El parque solar de Las Lomitas continúa a paso firme con la llegada de materiales y el inicio de los trabajos para instalar las estructuras que sostendrán los paneles solares. El proyecto, desarrollado mediante la inversión privada de MSU Green Energy, forma parte de la expansión de las energías renovables en Formosa, donde también se están ejecutando los parques de Laguna Blanca y Pirané, a cargo de la empresa Ambiente y Energía.

La construcción del parque solar de Las Lomitas se encuentra en plena ejecución, pese a las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas. La obra, impulsada por la empresa MSU Green Energy, continúa con las etapas de montaje y la llegada de materiales, consolidando una inversión privada que permitirá ampliar la generación de energía renovable en Formosa.

Uno de los avances más recientes es el inicio del hincado, una etapa fundamental que consiste en instalar los perfiles metálicos sobre los cuales se montarán las estructuras que sostendrán los paneles solares.

Desde MSU Green Energy destacaron que, antes de colocar el primer panel, es necesario realizar una serie de trabajos de ingeniería y construcción que garantizan la estabilidad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Juan Pablo Martínez, gerente de Energías Renovables de MSU Green Energy, destacó: “Detrás de cada parque solar hay una importante inversión, planificación y trabajo de ingeniería. En Las Lomitas iniciamos una etapa fundamental, con la instalación de las estructuras que sostendrán los paneles. Este avance refleja nuestro compromiso de desarrollar proyectos de energía renovable en Formosa, donde la infraestructura eléctrica disponible genera condiciones para concretar esta inversión”.

Continúan los trabajos de construcción de la infraestructura necesaria para conectar el parque solar con el sistema eléctrico provincial. En ese marco se realizan las excavaciones, preparación de bases y montaje de armaduras de hierro. La próxima etapa contempla el hormigonado de las bases para avanzar posteriormente con la instalación de las columnas.

Además, ya se dispone de la totalidad de los cables previstos para estos trabajos y se encuentra programada la llegada de aisladores y herrajes, elementos necesarios para continuar con el montaje de las instalaciones eléctricas. Estas tareas forman parte de las obras complementarias que permitirán incorporar la energía producida por el parque al sistema eléctrico nacional.

La infraestructura provincial, clave para atraer inversiones privadas

El desarrollo de estos proyectos es posible gracias a la infraestructura eléctrica existente en Formosa, resultado de las inversiones realizadas por el Estado provincial para ampliar y fortalecer el sistema de transporte y distribución de energía.

En Las Lomitas, el Gobierno provincial ejecuta una nueva línea eléctrica de media tensión que permitirá conectar la generación solar con la Estación Transformadora local y, desde allí, incorporar al Sistema Interconectado.

De esta manera, la inversión pública en infraestructura genera condiciones para atraer nuevas inversiones privadas, que aprovechan la capacidad de la red eléctrica para desarrollar proyectos de generación renovable.

La ampliación del complejo solar de Las Lomitas permitirá alcanzar una potencia total proyectada de 37 megavatios (MW), mediante las distintas etapas desarrolladas por MSU Green Energy. Este parque se suma al actualmente en funcionamiento en la localidad de Ingeniero Juárez que inyecta a la red nacional 15 MW de potencia con más de 25 mil paneles solares en 30 hectáreas que equivale al abastecimiento de 11 mil hogares.

La energía solar se expande a otras localidades de Formosa

El avance de Las Lomitas se suma a otros proyectos privados de generación renovable que se encuentran en ejecución en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se destacan los parques solares de Laguna Blanca, de 30 MW, y Pirané, de 25 MW, desarrollados por la empresa Ambiente y Energía, que representan conjuntamente una capacidad proyectada de 55 MW.

Estas inversiones reflejan el creciente interés del sector privado por desarrollar proyectos de generación solar en Formosa, aprovechando las condiciones naturales y la infraestructura eléctrica provincial. Así, mediante la articulación entre inversión pública y privada, Formosa se consolida en la diversificación de su matriz energética, incorporando fuentes renovables y generando nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y energético.







