El Gobierno de Formosa despliega un operativo preventivo integral en Banco Payaguá

En ese marco se confirmó que su situación hídrica “está relacionada a crecidas normales del Río Paraguay”.

Frente a la ocurrencia del fenómeno de El Niño, el Gobierno provincial demuestra con presencia territorial y planificación que los niveles actuales del río Paraguay responden a ciclos normales en la zona de islas. Se relevaron 23 productores y se coordinan acciones de resguardo ante el avance del fenómeno de El Niño.

Con una fuerte impronta de anticipación y presencia territorial, el Gobierno de Formosa informó este sábado 24 que la situación hídrica en la zona de Banco Payaguá y sus áreas de islas (Isla Payaguá, Isla Guayacán Ti e Isla Perdida) se encuentra bajo total control y monitoreo permanente.

El abordaje conjunto, entre el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Ministerio de la Comunidad y la Policía de la Provincia, da cuenta de un “Estado presente que planifica y resguarda a su población frente a las contingencias climáticas”.

Alturas hídricas en niveles normales para la época y sin anegamientos

Ante la situación y consultado por AGENFOR, el subsecretario de Desarrollo Rural, el ingeniero Ricardo Velazco, resaltó que “es fundamental aclarar que el comportamiento actual del río Paraguay no reviste características de inundación extraordinaria ni existen anegamientos fuera de los parámetros lógicos para esta época. Se trata de superficies de islas con cotas muy bajas donde el nivel del agua fluctúa cíclicamente”.

Además, agregó que “los pobladores y productores que allí habitan conviven históricamente con estos ciclos naturales de crecidas y eventuales evacuaciones preventivas. La situación actual es normal para la dinámica hidrológica de la región y no responde a una consecuencia descontrolada del fenómeno de El Niño.”

Monitoreo y asistencia directa a los productores

Equipos técnicos conformados por subsecretarios y delegados locales llevaron a cabo un relevamiento exhaustivo in situ, validado en el destacamento de la Policía de la zona. Durante el relevamiento se identificó un total de 23 productores ganaderos en las zonas de riesgo potencial. Actualmente, la mayoría se encuentra alerta y permaneciendo aún en sus tierras por conocimiento del propio terreno, mientras que 3 de ellos ya iniciaron el traslado preventivo de su hacienda hacia campos más seguros en Colonia Yatay y Misión Laishí.

Ante las condiciones logísticas que exigen el traslado de animales "a nado", el Gobierno de Formosa ya se encuentra articulando con la Dirección Regional del SENASA (Chaco-Formosa) para flexibilizar y facilitar los trámites de movimiento de hacienda, garantizando el respaldo institucional a los trabajadores de la zona.

Abordaje integral en Colonia Cano

En consonancia con estas acciones preventivas, los equipos provinciales también relevaron la situación en la zona de Colonia Cano, área históricamente expuesta a crecidas combinadas de los ríos Bermejo y Paraguay. Ante la erosión hídrica que afectó recientemente la traza de la Ruta Provincial N.º 9, el Estado provincial actuó con celeridad desplegando maquinaria vial para ejecutar un desvío, logrando restablecer la circulación y garantizando la conectividad de las familias productoras. Asimismo, se mantiene un acompañamiento continuo e integral para mitigar el impacto de estas fluctuaciones hídricas sobre las explotaciones agrícolas y la hacienda de la zona.

La realidad hídrica de Formosa “no es la del Litoral ni la de Brasil”

Ante versiones alarmistas que intentan instalar ciertos medios de comunicación nacionales, la situación hidrológica de Formosa no tiene punto de comparación con las graves emergencias que hoy atraviesan provincias como Corrientes, Misiones o el sur de Brasil, se dejó en claro.

El incremento en el caudal del río Paraguay que baña nuestras costas responde, de manera exclusiva y paulatina, a las lluvias registradas hace una semana y media en la cuenca alta, específicamente en la localidad paraguaya de Concepción. Ese flujo de agua está escurriendo hacia el sur de manera previsible y calculada.

Una estrategia de prevención y presencia gubernamental

El Gobierno de Formosa continúa trabajando un paso adelante con un Plan de contingencia frente al Fenómeno de El Niño. Las acciones preventivas desplegadas hoy en Banco Payaguá forman parte de una planificación estratégica diseñada para mitigar cualquier efecto adverso que pudiera traer el fenómeno climático en los próximos meses.

Por su parte, el subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, expresó: “Ante el intento de fabricar crisis inexistentes y utilizar el clima para realizar operaciones políticas en contra de Formosa, la respuesta de la Provincia es la realidad efectiva: planificación, trabajo mancomunado junto a los productores, información transparente y un Estado provincial que siempre está donde su pueblo lo necesita.”



