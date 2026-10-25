El jueves 29 iniciará el pago de haberes a la Administración Pública Provincial

Los agentes estatales percibirán sus sueldos de octubre con el incremento del 5%, correspondiente al tercer tramo del 15% que fuera anunciado por el gobernador Gildo Insfrán. Asimismo, entrará en vigencia la suma de $1.200.000, en concepto de sueldo mínimo de bolsillo garantizado.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa informó que, a partir del jueves 29 del corriente, se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de octubre, con las medidas de política salarial aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial.

Ello incluirá el 5% de aumento en los sueldos y la fijación de $1.200.000 de mínimo de bolsillo garantizado, suma esta que no incluye asignaciones familiares ni complementos salariales adicionales que perciben los agentes del sector público.

En primer término, se acreditarán en jornada única el próximo jueves 29 los beneficios correspondientes a los jubilados y los pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS).

Luego, el viernes 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos. En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4; en tanto que el sábado 31 se efectuarán los pagos a favor del personal con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9.

De este modo, se dará por concluido el pago de la totalidad del componente sueldos del Rubro Personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía, por otro lado, se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas a remesar en carácter de subsidios a las entidades educativas de gestión privada, que será el viernes 30; además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los $130.000 millones, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



