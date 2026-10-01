Formosa, incluida en el régimen diferencial de energía para zonas cálidas

La medida nacional busca reconocer el mayor consumo de electricidad que registran los hogares durante el verano, especialmente por la utilización de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos de refrigeración.

La provincia de Formosa está incluida en el nuevo esquema de la Secretaría de Energía de la Nación que amplía los topes de consumo eléctrico con subsidio para las regiones cálidas y muy cálidas del país.

La medida fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 300/2026 que contempla un aumento del límite de consumo subsidiable hasta 500 kilovatios hora (kWh) en algunos meses para dichas zonas.

Esto significa que usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, podrán acceder a un mayor bloque de consumo eléctrico con tarifa subsidiada durante los meses de altas temperaturas.

Al respecto, el presidente del Directorio de REFSA, el ingeniero Fernando De Vido, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó que esta medida se obtuvo “por pedido de los gobernadores del Norte Grande” e indicó que a través de ella “se ha restablecido una porción del subsidio de energía eléctrica que antes había”.

Recordó que entre “las medidas drásticas” tomadas por Javier Milei desde el inicio de su Presidencia se encuentran “tarifazos y quitas de subsidios”, decisiones que “solo trajeron consecuencias económicas para el pueblo argentino”, lamentó.

“Después de aplicar todos estos tarifazos, esta nueva resolución de la Secretaría de Energía establece un subsidio del consumo desde marzo hasta el mes de noviembre de 300 kWh, mientras que en verano, es decir en diciembre, enero y febrero, sería de 500 kWh”, precisó.

En ese sentido, hizo notar que hasta este momento “las familias formoseñas tenían restringida esta posibilidad” de acceder a este tipo de subsidios, considerando ello como “totalmente injusto” para las provincias del norte del país, ya que son jurisdicciones “muy cálidas”.

En ese contexto, expresó su férreo rechazo a “la política energética nacional”, advirtiendo que “los sectores más desprotegidos” de la sociedad argentina “son los que absorben los grandes costos de los beneficios que se lleva una minoría”, concluyó.



