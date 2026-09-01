La CGT Formosa capacitó a los trabajadores sobre la Reforma Laboral





Organizada por la Secretaría de Formación y Capacitación de la central obrera, la actividad busca analizar los alcances del nuevo marco normativo nacional y su impacto en el sector público y privado.

En la tarde de este viernes 2, en el salón de la sede de la CGT Delegación Regional Formosa, ubicado sobre la avenida Juan Domingo Perón N° 505, se llevó a cabo una jornada sobre la “Reforma Laboral” bajo la premisa de “Lo que el trabajador debe saber”. El encuentro estuvo impulsado por el consejo directivo conducido por el secretario general Hilario Martínez, a través de su recientemente creada Secretaría de Formación y Capacitación.

Al respecto, el secretario adjunto de la CGT Regional Formosa, Isabelino Idoyaga, precisó que “en esta jornada nos tocó abordar la Reforma Laboral, un tema crucial ante la entrada en vigencia de varios articulados que afectan directamente tanto al sector público como al privado con la quita de derechos”.

Entonces, indicó que “queremos que los trabajadores estén bien informados para que tengan herramientas concretas para defenderse ante cualquier conflicto”, al tiempo que resaltó que “la capacitación es una cuestión de Estado para la CGT, tanto a nivel nacional como regional, cumpliendo con los preceptos de brindar letra para la acción gremial”.

Formación como herramienta de defensa

Por su parte, la titular de la Secretaría de Formación y Capacitación de la CGT, Blanca Almirón, destacó que es la primera vez que la conducción regional cuenta con un área específica destinada a la formación técnico-política: “Es una idea fundamental de este nuevo consejo directivo fomentar la capacitación para los trabajadores, sus familias y la comunidad formoseña”.

Asimismo, consideró que “la única forma de defenderse ante estas nuevas posturas y legislaciones es conocer, y nuestro objetivo es brindar esas herramientas legales que por ahí se desconocen”.

Almirón detalló que la jornada contó con un panel de reconocidos especialistas del ámbito judicial y académico, como las doctoras Sandra Moreno, Claudia Cañete y Alejandra Alucín y el profesional litigante Adrián Rodas.

Inclusión de los jóvenes y formación gremial

Finalmente, el secretario gremial de la CGT Regional Formosa, Vicente García Insfrán, anticipó que “además de estas jornadas puntuales, ya se puso en marcha la escuela de capacitación gremial y política que funciona los días miércoles en nuestra sede”.

Y al concluir, subrayó que “impulsamos proyectos de formación técnica con salida laboral rápida para los jóvenes e hijos de los trabajadores, generando espacios de desarrollo y contención para toda la familia trabajadora formoseña”.



