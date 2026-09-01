La capacitación sobre Cuidado Integral de la Embarazada llegó al distrito sanitario XII

En jornada que abarcó el Hospital distrital de Clorinda y los centros de salud “Juan Pablo II” y “Enrique Servian”.

Continuando la recorrida por los efectores de salud de la provincia, el equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, se trasladó hasta el distrito sanitario XII para brindar conocimientos sobre atención integral de la embarazada a los equipos de salud de la zona.

La actividad, que tuvo lugar el jueves 1° de octubre, se desarrolló por la mañana en el Hospital distrital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda. Posteriormente, en horario vespertino, las sedes de capacitación fueron los centros de salud “Juan Pablo II” y “Dr. Enrique Servian” del barrio Toba, ubicados también en esta localidad.

Cabe mencionar, que estos encuentros tienen como finalidad “la formación continua de los equipos de salud, en este caso, apuntando a fortalecer el acompañamiento y el cuidado durante el embarazo”, indicó el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, al referirse a la nueva ronda de capacitaciones puesta en marcha en ese distrito.

Explicó, que cada encuentro está orientado a actualizar y ampliar conocimientos vinculados con la atención prenatal desde un enfoque integral, centrado en el bienestar no solo de la madre, sino también del bebé. “Por eso, los profesionales capacitadores no solo hablan de optimizar la atención a la mamá, sino al binomio madre-hijo, siempre basada en el trato humano y respetuoso”, detalló.

En esta oportunidad, la visita a la ciudad de Clorinda estuvo acompañada por el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Javier Lukestik, quien aportó su valiosa colaboración en cuanto a patologías prevalentes en la embarazada, diagnóstico, abordaje y resolución dentro de los efectores de cada nivel de atención.

Al respecto, el bioquímico destacó, que uno de los ejes principales de esta capacitación es “recordar cuáles son las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada efector sanitario dentro del circuito de atención de la gestante como también, el protocolo establecido desde el primer nivel y los criterios que deben tenerse en cuenta para derivar a la paciente al segundo nivel a fin de garantizar un seguimiento adecuado y oportuno”.

Otro de los temas desarrollados en el distrito sanitario XII fueron: valoración nutricional materno-infantil y el uso de las herramientas destinadas a la detección precoz de los factores de riesgo nutricional.

Dentro de este punto, hicieron hincapié en las técnicas de medición antropométrica, tanto en las embarazadas como en las niñas y niños durante la primera infancia y la importancia de recordarle a las pacientes y a las familias, el rol clave que tiene la alimentación saludable, basada en el consumo de alimentos sanos, de bajo costo y fácil acceso que están al alcance en cada lugar.

Para cerrar, Cañete puso de relieve la importancia de continuar reforzando cada uno de estos temas junto a los equipos de los hospitales y centros sanitarios “para poder seguir dando las mejores respuestas a las embarazadas, a las infancias y a toda la comunidad, tal como lo proponen las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Formosa y teniendo siempre como faro al Modelo Formoseño de salud”.



