Empleos registrados en la construcción: Formosa tuvo un crecimiento del 3,7% en su comparación mensual

Dentro de un contexto nacional marcado por caídas generalizadas en empresas del sector, puestos de trabajos y salarios, la provincia se destacó en el crecimiento intermensual de julio.

Al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de julio del 2026, desde la consultora Politiké explicaron que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 3,7% en su comparación mensual. De esta forma, se ubica como la jurisdicción de mayor crecimiento en la República Argentina.

Por otra parte, informaron que durante el mes de septiembre del 2026, las inscripciones iniciales de autos en Formosa experimentaron un aumento del 8,1% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo la segunda provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país y primera en el Norte Grande y en la región del NEA, en contraposición al promedio nacional que experimentó una caída del -10,6%.

A su vez, agregaron que las inscripciones iniciales de motos experimentaron un aumento del 95,5% interanual en Formosa para el mismo período de tiempo. Se posiciona, entonces, en el tercer lugar a nivel nacional y del Norte Grande y primera del NEA que mayor crecimiento interanual experimentaron.

Extranjerización de las tierras en Argentina

En otro orden, la consultora recordó que el pasado martes 29, la Corte Suprema de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de la Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, por lo cual el artículo 154 del DNU 70/2023 queda activo, posibilitando no poner límites a la extranjerización a las tierras en el país.

Según indicaron, “los argumentos del fallo de la Corte estuvieron basados en que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (que había presentado el amparo a la Cámara Federal de La Plata) carece de legitimidad procesal para promover la acción colectiva”.

En ese sentido, plantearon que “paradójicamente hoy en día la postura del Gobierno del presidente Javier Milei se acercó al posicionamiento histórico del país en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, pero en el 2023 sacaba el DNU 70/2023 en donde su artículo 154 permite la extranjerización de las tierras indiscriminadamente”.

“La actitud del Presidente queda en evidencia reflejando un simulacro electoral por la causa Malvinas, ya que lejos de importarle la soberanía del territorio nacional, tanto Milei como la Corte Suprema de la Nación están entregando las tierras argentinas a capitales extranjeros”, repudiaron.

Por otra parte, consignaron que “hoy en día el 4,97% de las tierras en el país están extranjerizadas a nivel nacional, mientras que en algunas localidades están muy por encima de lo que establece la ley”, poniendo como ejemplo a San Carlos con el 59,8%. “Esta situación viene a convalidar lo que está fuera de la ley e invitar a extranjeros que compren más tierras aún”, evidenciaron.

EMAE

Asimismo, Politiké analizó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), apuntando que en julio del 2026 sufrió su mayor caída mensual (-2,9) desde la pandemia del COVID-19, “exceptuando solamente a los meses de marzo y abril del 2020, los cuales fueron atípicos por la implementación de la primera cuarentena”, señalando que “la contracción fue la peor desde septiembre del 2019, en los últimos meses del Gobierno de Mauricio Macri”.

“Si se observa el mismo mes del año pasado, la contracción fue del -1,4% -remarcaron-. Los sectores que mayores caídas sufrieron en julio del 2026 fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1%) e industria manufacturera (-4,6%)”.

Industria láctea

Politiké además comparó la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea nacional durante los 33 meses de la actual gestión presidencial respecto al mismo período de la gestión anterior. “Las estadísticas demuestran la abrupta caída de dicha industria”, advirtieron y explicaron que “si bien tan notable caída puede responder a factores diversos, como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales”.

Supermercados y centros de compras

En cuanto al consumo, desde la consultora enfatizaron que “los supermercados representan el termómetro más preciso de los sectores con ingresos bajos, medios y altos, dado que su oferta principal son productos de primera necesidad”.

En este punto, “las cifras más recientes del INDEC, a julio de 2026 son contundentes. Las ventas totales a precios constantes en supermercados registraron una caída del 2,1% en comparación al mal julio de 2025”.

Además, “si se compara el índice actual (80,3 puntos) con julio de 2023 (92,5 puntos)—último año de la gestión anterior—, la caída del consumo básico se ubica en un -13,2%”, lo cual evidencia que “la contracción observada en 2024 (-12,2%) y 2025 (-11,4%) lejos de revertirse, se ha consolidado en una meseta recesiva de la cual el consumo popular no logra salir”, afirmaron.

Por otro lado, los centros comerciales (shoppings principalmente), orientados a un público objetivo de medio y alto poder adquisitivo, muestran una dinámica cíclica que expone crudamente la desigualdad económica fomentada por el actual modelo, precisaron y añadieron que “este sector muestra una baja del 13.2% al comparar julio de 2026 (80,3 puntos) contra julio de 2023 (92,5 puntos)”.

“Ello desmitifica la idea de un crecimiento armónico –dilucidaron-. La falsedad del Gobierno nacional radica en un sesgo de agregación macroeconómica: el Ministerio de Economía celebra el repunte del EMAE, pero técnicamente ese número está traccionado de manera exclusiva por los sectores primarios y exportadores de la economía, tales como, la agroindustria y pesca, y minería y energía (Vaca Muerta)”, mientras que “en la vereda opuesta, los dos motores principales del empleo urbano y del bienestar doméstico, la industria manufacturera y el comercio (mayorista y minorista), continúan en terreno negativo debido a la apertura comercial y a un mercado interno deshecho”, contrastaron.

“Las políticas de ajuste fiscal ortodoxo, congelamiento real de salarios y jubilaciones, y desregulación tarifaria aplicadas por la gestión de Milei han actuado como un ancla para el consumo popular –patentizaron-. La supuesta reactivación en ‘V’ es en realidad una recuperación en ‘K’: los sectores exportadores de altos ingresos se expanden, mientras que la capacidad de consumo de la base de la pirámide social se contrae de forma persistente”.

En este punto, desde Politiké manifestaron que “a más de dos años y medio de gestión, la brecha en la capacidad de consumo se amplía. Los datos oficiales del propio INDEC desmienten el optimismo oficial, la recesión interna de la economía real argentina sigue tan firme como el primer día y a los 18 mejores meses de las últimas décadas, habrá que restarles como mínimo 4 (abril, mayo, junio y julio)”.

Formación de activos externos

Asimismo, puntualizaron que “entre los meses de abril de 2025 y agosto de este año se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero)”.

Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida el 14 de abril de 2025, un total 51.649 millones de dólares (102,5 millones por día), han salido del circuito financiero, pormenorizaron, especificando que “el saldo del mes de agosto fue de -2677 millones de dólares, monto elevado, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que tiene el país para el pago de deuda soberana”.

“No es un dato menor que 1.7 millones de individuos compraron billetes en agosto, señal más que clara de que las pocas personas que pueden acceder a los mismos desconfían de la estabilidad del programa económico llevado a cabo por el Gobierno nacional”, analizaron, al concluir.



