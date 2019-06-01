Detuvieron a un sujeto, recuperaron dinero y elementos sustraídos

• El hecho ocurrió en el barrio Itatí de la segunda ciudad y fue esclarecido horas después mediante un allanamiento

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales de Clorinda aprehendieron a un hombre y secuestraron dinero en efectivo, un equipo de sonido, un arma blanca y otros elementos vinculados a una causa judicial por “Robo agravado por el uso de arma blanca”.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 03:15 horas, cuando personal policial acudió a un requerimiento cursado por la Línea de Emergencias 911, en inmediaciones de las calles Azcuénaga y San Juan, del barrio Itatí, de la ciudad de Clorinda.

Allí, una mujer de 87 años manifestó que un sujeto con el rostro cubierto ingresó a su vivienda y, tras amenazarla con un cuchillo, le exigió la entrega de dinero y pertenencias.

Ante la situación, la víctima hizo entrega de una importante suma de dinero en pesos y guaraníes. Además, el sujeto sustrajo un equipo de sonido para luego darse a la fuga.

Durante las primeras diligencias, la mujer logró aportar características del presunto autor y señaló a un joven conocido en el sector.

En consecuencia, los investigadores iniciaron las tareas tendientes a lograr su individualización.

Con el avance de la investigación, se reunieron elementos de interés para la causa y se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del presunto implicado.

La medida judicial se concretó alrededor de las 10:45 horas del mismo viernes. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el parlante de música, dinero en pesos y guaraníes, un arma blanca, un bolso, una caja con cuatro copas de vidrio y prendas de vestir vinculadas al hecho investigado.

Finalmente, el presunto autor fue aprehendido y trasladado a la comisaría junto con los elementos secuestrados, quedando todo a disposición de la Magistratura interviniente, en el marco de la causa por “Robo Agravado por el uso de Arma Blanca”