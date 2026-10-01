Formosa presentó la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026

El lanzamiento oficial se realizó el 26 de octubre en la Fundación Banco Formosa y estuvo encabezado por el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Camilo Orrabalis. El evento tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, con competencias de robótica, videojuegos, inteligencia artificial, drones y múltiples experiencias abiertas a la comunidad.

La provincia de Formosa realizó el lanzamiento oficial de la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología que busca visibilizar los conocimientos, proyectos y habilidades desarrollados por niñas, niños y jóvenes que participan de la Red de Clubes Digitales.

La presentación se llevó a cabo el lunes 26 de octubre, a las 19 horas, en el auditorio de la Fundación Banco Formosa, y estuvo encabezada por el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, Camilo Orrabalis, acompañado por autoridades provinciales, legisladores, representantes de instituciones educativas y referentes del sector tecnológico y emprendedor.

Entre los presentes estuvieron el ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz; los diputados provinciales Rodrigo “Yayo” Sandoval y Blanca Denis; los concejales Marcelo Sosa y María del Carmen Argarañaz; la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín; y el gerente coordinador del Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, Daniel Castellini.

También participaron los directores de la Secretaría de Ciencia y Tecnología Jorge Levingston y Diego Ortiz; el gerente del Clúster de Innovación, Matías Mendoza; el coordinador ejecutivo de la UPSTI, Lucas Vicente; el director del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, Horacio Gorostegui; y el presidente de la Asociación de Emprendedores Formoseños, Rubén Ríos.

Una jornada para conocer el talento tecnológico formoseño

La quinta edición de los Juegos se desarrollará el sábado 21 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, con una concurrencia estimada de aproximadamente 1.000 personas.

Uno de los principales atractivos será la competencia de prototipos tecnológicos, en la que diez equipos de Clubes Digitales de capital y del interior provincial deberán construir dispositivos capaces de evadir obstáculos y ponerlos a prueba en una arena con un circuito tipo laberinto.

Los participantes vienen preparándose mediante capacitaciones teórico-prácticas semanales, donde reciben acompañamiento técnico para el diseño, construcción y funcionamiento de sus prototipos.

La jornada también incluirá la presentación de los seis proyectos formoseños semifinalistas del concurso nacional Solvefor Tomorrow, impulsado por Samsung, así como el proyecto CanSat del Club Digital de El Colorado, que representará a Formosa en instancias internacionales el 24 de noviembre.

Asimismo, participará el equipo Bots.DS, que obtuvo el tercer puesto en el ranking nacional de la Copa Robótica Educabot, destacándose por sus conocimientos y habilidades en robótica educativa.

Los videojuegos tendrán un espacio especial con la presentación de producciones desarrolladas durante la GameJam Formosa. El público podrá conocer las propuestas, probar los videojuegos y compartir experiencias con sus creadores. Esta actividad estará acompañada por la apertura del Club Digital de Videojuegos, que brindará mentoría y asistencia técnica a los proyectos participantes de la última GameJam.

Entre las actividades previstas también se destacan la Zona Drones, con experiencias de pilotaje recreativo; AI LAB – Misión: Código Formosa, un escape room tecnológico con desafíos de inteligencia artificial; una muestra de proyectos de la Red de Clubes Digitales y un espacio destinado a emprendedores locales.

Además, se desarrollará el Foro de Futuros, un espacio de intercambio y reflexión sobre inteligencia artificial, futuro del trabajo, innovación, producción y las oportunidades de desarrollo tecnológico desde Formosa.

Los Clubes Digitales como protagonistas del desarrollo tecnológico

Los Juegos Provinciales Tecnológicos forman parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso al conocimiento y promover la formación de capacidades científicas y tecnológicas en todo el territorio provincial.

Entre 2018 y 2026, más de 3.800 personas participaron de las experiencias formativas vinculadas a los Clubes Digitales, incorporando conocimientos de programación, robótica, impresión 3D, drones e inteligencia artificial.

Este crecimiento también se refleja en los proyectos desarrollados por sus participantes, que pasaron de una iniciativa en 2018 a 35 proyectos en 2026.

La propuesta se desarrolla mediante el trabajo articulado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Empleo, el Instituto Politécnico Formosa, EPICA, el IAS, el Clúster de Innovación Tecnológica y el Colegio Público de Ingenieros de Formosa.

De esta manera, los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026 buscan consolidarse como un espacio de encuentro entre estudiantes, instituciones, familias y la comunidad, donde el conocimiento se transforma en experiencias y la tecnología se convierte en una herramienta para crear, experimentar y resolver problemas.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología invita a toda la comunidad formoseña a participar el próximo 21 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, para conocer los proyectos, compartir experiencias y descubrir el talento de quienes construyen el futuro tecnológico de la provincia.











