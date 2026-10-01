Cerró la Muestra Binacional de grabado “Gráfica de Dos Orillas”

Fue un encuentro de las miradas y matrices de artistas de Formosa y Asunción, transformando al río común en un puente de tinta, memoria y creación.

Este martes 27 de octubre, desde las 10 horas, en la galería del auditorio del Teatro de la Ciudad, el Área de Artes Visuales de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, concretó el cierre de la Muestra Binacional de grabado "Gráfica de Dos Orillas".

Del evento participaron artistas del Taller de Grabado del Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción, Paraguay; y del Taller de Grabado y Gráfica Experimental de la Subsecretaría de Cultura de Formosa.

Esta muestra fue un encuentro de las miradas y matrices de artistas de Formosa y Asunción, transformando al río común en un puente de tinta, memoria y creación.

Al respecto, el profesor Pablo Vacazur, coordinador de dicha Área, detalló que la muestra no sólo reúne a artistas de ambos talleres mencionados sino que “busca generar un vínculo entre las dos naciones a partir del arte”.

“Por eso la temática del encuentro se llama Gráfica de Dos Orillas y vemos al río como algo que nos une y no nos divide”, indicó.

Además, el referente sostuvo que es “muy importante fortalecer los vínculos regionales” y “con un país como Paraguay, con quien compartimos un montón de costumbres, ya que somos parte del litoral”.

Por ello, “la idea” es que “este encuentro sea el primero” de muchos, porque “se pretende que los artistas de Formosa, hagan la misma réplica de exposición” en la ciudad de Asunción donde se montará próximamente la muestra.

Por último, Vacazur precisó que la propuesta surgió del profesor Norberto Fandos, a cargo del Taller de Grabado y Gráfica Experimental, quien tiene “una amplia trayectoria como docente, tanto en Asunción como acá”.

“Él es nuestro puente humano que hizo que podamos cruzar el río y encontrarnos haciendo arte, porque la idea es que esto signifique no solamente un intercambio artístico, sino también afectivo y humano”, aseveró.

Y cerró: “Sentimos que es el principio para seguir estrechando los vínculos desde nuestra cultura, identidad, la posibilidad también de compartir otros espacios y que los artistas se sientan realizados dentro de su provincia y también en el exterior”.



