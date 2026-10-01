Formosa presentó experiencias clínicas del sistema público de salud en un congreso internacional de odontología

Durante el encuentro realizado en la Universidad de Buenos Aires, se compartieron casos de rehabilitación de maxilares con alteraciones anatómicas, abordados en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada.

Formosa participó en el Congreso Internacional FOUBA 2026, desarrollado del 19 al 23 de octubre en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de su 80.º aniversario, donde se presentaron casos clínicos del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI), perteneciente al sistema público de salud provincial.

El encuentro contó con más de 3000 inscriptos y comenzó los días 19 y 20 con las actividades del precongreso, mientras que las jornadas centrales se llevaron a cabo del 21 al 23 de octubre.

La representación formoseña estuvo a cargo de la doctora Marcela Coronel, jefa del Servicio de Prótesis del HOCI, quien participó como disertante en el simposio “Rehabilitación de maxilares con anatomía modificada”, realizado el jueves 22 de octubre.

En esa oportunidad, expuso sobre “Prótesis inmediatas y diferidas en maxilares dismórficos”, compartiendo experiencias clínicas relacionadas con la rehabilitación de pacientes que presentan alteraciones en la anatomía de los maxilares.

Al respecto, la profesional explicó que los casos presentados correspondieron a rehabilitaciones de maxilares con modificaciones anatómicas originadas por causas congénitas, como las fisuras labio-alvéolo-palatinas, o adquiridas, como consecuencia de cirugías para la extracción de tumores, infecciones, traumatismos o toxicomanías.

Estas condiciones requieren tratamientos específicos, adaptados a las características de cada paciente, con el propósito de recuperar funciones fundamentales como la masticación, el habla y la deglución, además de contribuir a mejorar su calidad de vida.

En relación con la importancia de haber participado en este encuentro científico, Coronel destacó: “Para nosotros es muy importante haber tenido la oportunidad de presentar en un congreso internacional los casos clínicos que abordamos en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada. Esto nos permite compartir nuestras experiencias con profesionales de otras instituciones y dar a conocer el trabajo que realizamos diariamente en el sistema público de salud de Formosa”.

“También es una oportunidad para intercambiar conocimientos y seguir fortaleciendo la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes”, agregó.

Durante el simposio también se abordaron experiencias de atención en hospitales públicos, alternativas terapéuticas para pacientes oncológicos, protocolos de rehabilitación oral y la incorporación de herramientas digitales a los tratamientos odontológicos.

La presencia de Formosa en este encuentro internacional permitió visibilizar el trabajo especializado que se desarrolla en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada y su aporte a la rehabilitación oral de pacientes con necesidades de atención complejas.



