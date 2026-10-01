Formosa perdió $862.905 millones de fondos nacionales automáticos desde la llegada de Milei

Se trata de $1,42 millones por cada formoseño, indicó Politiké en un informe.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, Formosa recibió por coparticipación y demás transferencias automáticas de origen nacional $862.905 millones menos de lo que habría recibido si esos fondos hubieran conservado el poder de compra que tenían en 2023. A precios de septiembre de 2026, la pérdida equivale a $1,42 millones por cada formoseño: $5,7 millones para una familia de cuatro integrantes. Sólo la coparticipación federal explica $724.226 millones de ese total.

Así lo advirtió en un informe la consultora Politiké, desde donde se explicó: “En 28 de los 33 meses de la gestión, Formosa recibió menos que en el mismo mes de 2023, una vez descontada la inflación. Lejos de corregirse, se agravó: la pérdida fue de 9,5% en 2024, de 8,9% en 2025 y llega a 11,6% en los primeros nueve meses de 2026, la más alta de la gestión. Sólo en coparticipación, en nueve meses de este año la provincia ya perdió más que en todo 2024 o en todo 2025”.

Según pormenorizó, estos números corresponden sólo a los fondos que la Nación está obligada a girar por ley. No incluyen las transferencias discrecionales —que para el conjunto de las provincias cayeron 83,2% real entre enero y julio de 2026 respecto del mismo período de 2023— ni el FONID y el adicional por Conectividad que la Nación dejó de pagar a los docentes y que Formosa pasó a cubrir con recursos propios. “La pérdida real es, por lo tanto, mayor”, alertó.

Cuánto perdió Formosa, año por año

De acuerdo a Politiké, “la cuenta es directa” y ahondó: “Para cada mes desde enero de 2024 se calcula cuánto debería haber recibido Formosa para mantener el poder de compra del mismo mes de 2023 —el monto de 2023 actualizado por la inflación del INDEC— y se lo compara con lo que efectivamente llegó. Para poder sumar meses de distintos años, todas las diferencias se expresan en pesos de septiembre de 2026”.

En ese sentido, se puntualizó que “la caída de 2024 coincide con la devaluación de diciembre de 2023 y la recesión que achicó la recaudación de los impuestos que se coparticipan”, planteando que “lo que debía ser un ajuste transitorio se volvió permanente: en 2025 la economía dejó de caer, pero las transferencias a Formosa nunca recuperaron el nivel real de 2023, y en 2026 la brecha volvió a ensancharse. Los cinco meses con saldo a favor fueron la excepción: mayo de 2024 y mayo de 2026 —cuando vence el impuesto a las Ganancias de las sociedades—, noviembre y diciembre de 2024 y diciembre de 2025”.

La pérdida: $1,42 millones por formoseño

A su vez, desde la consultora se señaló que “repartida entre los 607.419 habitantes que registró el Censo 2022, la pérdida de transferencias automáticas es de $1.420.609 por persona; sólo por coparticipación, de $1.192.300. Es plata que Nación dejó de enviar para financiar sueldos de maestros, médicos y policías, en obra pública ni en asistencia social”.

Y agregó que “con lo que Formosa dejó de recibir se podría haber financiado todo el sistema provincial de salud durante casi un año y medio, o todo el gasto en educación y cultura durante más de un año, o seis años de inversión en vivienda y agua potable”.

Conclusiones

“Desde que asumió Milei, Formosa perdió $862.905 millones de fondos nacionales automáticos a precios de hoy: 9,9% de lo que le correspondía para mantener el nivel real de 2023 y $1,42 millones por cada formoseño”, se enfatizó desde Politiké.

Y se advirtió que “la pérdida no se corrige con el tiempo: se profundiza”, ya que “en 2026 la caída real es la más alta de la gestión y, en coparticipación, nueve meses alcanzaron para superar la pérdida de cada uno de los dos años anteriores”.

“El monto equivale a casi un año y medio de todo el gasto provincial en salud o a más de un año de todo el gasto en educación. Y es un piso: a esta cifra hay que sumarle el recorte de las transferencias discrecionales y del FONID, que la provincia sostuvo con recursos propios”, se consignó, al concluir.



