El PAIPPA inició en Las Lomitas trabajos de preparación de suelo para la siembra de primera

También se visitó la comunidad de Campo del Cielo, sobre la Ruta Provincial N° 28, donde se llevó adelante un relevamiento de rodeos bovinos.

En parajes de la jurisdicción de Las Lomitas, desde el Instituto PAIPPA se dio inicio a los trabajos de preparación de suelo para la siembra de primera, en el marco de la campaña 2026-2027.

La jornada, que se desarrolló en la chacra de la productora Silvina Torres, contó con el acompañamiento el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, y su equipo técnico, así como del concejal justicialista local Jorge Martínez Meza.

“Se está en plena siembra de primera y el PAIPPA, en representación del Gobierno de la provincia de Formosa, está presente a través de la preparación de suelo y el acompañamiento con entrega de semillas de calidad”, destacó Casco a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, indicó el funcionario que se continúa trabajando con los productores de las comunidades criollas y originarias de todo el interior, “deseando que la llegada del fenómeno de El Niño no afecte tanto para poder lograr una excelente producción”.

Por su parte, Martínez Meza agradeció la presencia del Gobierno provincial, que “nunca abandona a sus pequeños productores”, realzando que “el gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Solís siempre están presentes y a disposición”.

Manejo reproductivo

Del mismo modo, tanto Casco como su equipo y el edil Martínez Meza también estuvieron en la comunidad de Campo del Cielo, donde se llevó adelante un relevamiento de rodeos bovinos.

Allí, se abordaron los trabajos y las condiciones de manejo necesarias para iniciar un protocolo de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF).

De la misma manera, se brindaron recomendaciones sobre los aspectos que los productores deben tener en cuenta para llevar adelante un protocolo reproductivo, desde el retiro de los reproductores hasta los requisitos mínimos de infraestructura, como mangas y piquetes.

Cabe remarcar que estas acciones tienen como objetivo mejorar la genética de los rodeos y fortalecer la producción ganadera en todo el territorio provincial.



