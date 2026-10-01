La CGT- Formosa recordó el natalicio del general Juan Domingo Perón

Además, a través de un comunicado, hicieron una breve reseña de su vida política y su importancia en la historia argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa, recordó el natalicio del general Juan Domingo Perón, quien nació el 8 de octubre de 1895 en la provincia de Buenos Aires, en donde realizó sus estudios primarios y secundarios.

Historia

En el escrito que plasmó brevemente su historia, recuerdan que “fue hijo de Mario Tomas Perón y de Juana Sosa Toledo” e indica que “en el año 1911, ingresó el Colegio Militar, después de su admisión a la Escuela Superior de Guerra (ESG), en donde egresó como oficial de Estado Mayor”.

Asimismo, remarcaron que “estando en la carrera militar fue profesor, escritor y autor de varios libros como: “Conducción Política”, “La Comunidad Organizada”, “La Hora de los Pueblos, “La Doctrina Peronista”, entre otros”.

Cabe remarcar que luego de la década infame (1930-1943), donde los militares conservadores empezaron a intervenir en la política de Gobierno, comenzó por otro lado un proceso de industrialización en la República Argentina, lo que originó albergar una gran cantidad de obreros, que se empezaron a sindicalizar y a organizar para reclamar sus derechos y vivir dignamente.

“En ese momento, Juan Domingo Perón comenzó su participación en el Estado tras ser nombrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, tenía a cargo otros organismos: el Departamento Nacional del Trabajo, la Comisión Nacional de las Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, las Secciones de Higiene Industrial y Social, la Sección Pensiones y Jubilaciones, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación y la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios”, describieron.

Remarcaron que “toda esa potestad, movilizó a Perón y lo convirtió en precursor de los derechos de los trabajadores. Así, estableció el “Estatuto del Peón”, que mejoró las situaciones de trabajo para los empleados rurales, promovió la masificación de convenios colectivos de trabajo que establecían condiciones dignas de salarios que, en ese momento, estaban sin regulaciones ni legislaciones y universalizó el derecho a las vacaciones pagas, es decir, entre otras cosas, le dio mayor protagonismo a los sindicatos”.

De esta manera, manifiestan que “surgió una nueva identidad filosófica, política y social llamada “El Peronismo”, sustentada sobre la base del Justicialismo, movimiento político de carácter obrerista, populista, nacionalista y antiimperialista, lo que incomodó el poder real amparado por los Estado Unidos, que querían tener el control total de las economías en Latino América y nombran a Spruille Braden como embajador de EE.UU., en la Argentina, para intervenir y acentuar la grieta entre el Peronismo y el antiperonismo”.

Fue el 12 de julio de 1945 cuando se realizó la primera marcha de la Confederación General de Trabajo en apoyo a Perón, a los fines de conservar los derechos adquiridos y contra la reacción capitalista.

Tal es así que indicaron que “el resultado fue la detención y procesamiento de Juan Domingo Perón, quien fue apresado por los militares; lo que provocó la reacción de los trabajadores”.

“El 17 de octubre de 1945, realizaron una masiva movilización de trabajadores para pedir la liberación del líder político, hecho histórico conocido como la “El día de la Lealtad Peronista” y el nacimiento del Movimiento Peronista”, rememoraron.

Además, señalaron que “estando casado con Eva Duarte de Perón “Evita”, impulsó su candidatura para Presidente de la Nación, ganando las elecciones con más del 50% de los votos, sustentando su discurso en el mercado interno, el nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y el papel central de la industria”.

“Fue elegido Presidente, en su primer Gobierno (1946-1952), en donde Perón implementó el Plan Quinquenal (1947-1951), para lograr la independencia económica del país, que consistía en fortalecer nuevas industrias, nacionalizar servicios públicos y mejorar el nivel de vida mediante redistribución y obras públicas, es decir, la idea de la existencia de un Estado presente y la justicia social”.

Agregaron que, “creando empresas del Estado, elevó el presupuesto en educación y decretó la gratuidad de la enseñanza pública universitaria con sistemas de becas, originado un ascenso social que abarco a todos los jóvenes argentinos sin distinción de clases que anhelaban instruirse”.

“El Gobierno de Perón, mejoró casi en su totalidad la métrica del país, y sus relaciones internacionales, llegando a ser el granero del mundo en momentos que sucedía la Guerra Fría. Fue reelecto en el año 1952, incluido el voto femenino. Allí sufrió la pérdida de su esposa “Evita” y comienza una crisis económica con conspiraciones de grupos opositores entre los que se encontraban los Radicales, oligarcas terratenientes, partes de la fuerzas armadas, comunistas, pro estadounidenses e incluso la Iglesia Católica, que tuvo como consecuencia un intento de magnicidio, en donde fuerzas militares bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno”, recordaron.

Lamentablemente, “el 16 de septiembre de 1955, Perón fue derrocado del poder, por la autoproclamada Revolución Libertadora. Estuvo en el exilio 18 años, donde conoció a Isabel Martínez, quien se convirtió en su esposa “Isabelita”, fue un período donde se proscribió al peronismo, sin embargo, los trabajadores humildes se mantuvieron completamente leales a Perón, sostuvieron así una resistencia”.

“Luego de una serie de golpes de Estado realizado por los militares, se vuelve a llamar a elecciones, se elige de representante a Hector J. Campora, que sede el mando a Juan Domingo Perón, acompañado por Isabel Perón que volvieron definitivamente a la Argentina el 20 de junio del año 1973, lo que movilizó a un millar de personas para recibirlos”.

Por último, señalaron que “esa presidencia duró unos ocho meses. El 1 de julio de 1974 Perón falleció, quedando Isabel Perón al mando del Gobierno, siendo derrocada el 24 de marzo de 1976 por un golpe de estado cívico-militar que interrumpió la democracia”.

Finalmente, expresaron que “por todo ello, se celebra este memorable día, resaltando las banderas del Peronismo, de la justicia Social, independencia económica, soberanía nacional, tercera posición y comunidad organizada, ideales que deben reinar en la política argentina.







