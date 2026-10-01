Este jueves habrá un remate ganadero en Puerto Irigoyen

Según la información brindada a AGENFOR, unos 28 productores participarán de esta actividad ganadera, donde la hacienda que se comercializará será superior a los 450 animales.

Desde el Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), se confirmó que se llevará a cabo en la localidad de Puerto Irigoyen un nuevo remate ganadero. Será este jueves 15, a partir de las 11.30 horas.

En ese marco, como parte de los preparativos para esta jornada de comercialización que se alista en la región oeste de la provincia de Formosa, un equipo del organismo ya se encuentra trabajando, desplegando acciones como, por ejemplo, “el acarreo de la hacienda, luego llevarla a los corrales”.

Estos servicios que se brindan a los pequeños productores fueron detallaron a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), en una entrevista con el médico veterinario Leandro Tejerina, quien es el responsable del Área de Producción Animal del Instituto PAIPPA.

En ese sentido, el funcionario precisó: “Son alrededor de 28 productores los que participarán del remate con más de 450 animales”.

Por otro lado, ante el fenómeno de El Niño, se remarcó que se está trabajando articuladamente desde los diferentes organismos del Gobierno provincial. Principalmente, puntualizó que desde el PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, junto a otras áreas, “se ofrece información a todos los productores y ciudadanos acerca de cómo se tienen que preparar para este efecto climático que ya se está manifestando”.

Es fundamental, entonces, la difusión de información a la población, acentuó. En ese punto, pormenorizó que, en especial, “tanto para las zonas ganaderas como agrícolas”, se hace énfasis en poner en práctica estrategias productivas, como ser “la siembra de productos en zonas altas, al igual que el traslado de los animales o la reserva de algunos potreros altos”.

En definitiva, se apunta a la prevención “en el caso de que llegaran a ocurrir las inundaciones”, por eso, Tejerina recalcó: “Siempre estamos en contacto con los productores, tratando de concientizarlos”.

De la misma manera, “instándolos a que inviertan en genética porque al hacerlo se traduce en mejores precios y calidad de la hacienda”.

Al culminar, subrayó que, “poco a poco, se va logrando que ellos vayan cambiando e incorporando todo esto”.



