Capacitación y certificación para una correcta manipulación de alimentos

Una capacitación clave para quienes elaboran y comercializan alimentos.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis realizará este 20 y 21 de octubre de 8:30 a 12 horas, en el galpón “G” del Paseo Costanero el “Curso de Manipulación Segura de Alimentos”, destinado a emprendedores, comerciantes, trabajadores y todas aquellas personas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos.

La capacitación brindará herramientas y conocimientos fundamentales sobre higiene, seguridad alimentaria, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y buenas prácticas de manipulación, con el objetivo de promover condiciones adecuadas en toda la cadena de elaboración y comercialización.

Al finalizar el curso, los participantes que cumplan con los requisitos establecidos recibirán el certificado habilitante de Manipulación de Alimentos, que acredita la capacitación correspondiente para el desarrollo de actividades vinculadas a la manipulación de alimentos.

Desde la ADE destacaron la importancia de continuar generando estos espacios de formación en articulación con organismos provinciales, acercando herramientas que contribuyan a fortalecer los emprendimientos y garantizar alimentos seguros para la comunidad.

La propuesta está dirigida a quienes desarrollan actividades gastronómicas, emprendimientos alimenticios, comercios y demás establecimientos que requieren contar con personal capacitado en manipulación segura de alimentos.

Los interesados pueden inscribirse a través del link: https://forms.gle/mbLeM22YbJswAMut7



