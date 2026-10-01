Doble homicidio en Gran Guardia: La policía encontró el arma que habría sido utilizada en el crimen

El arma fue hallada oculta entre pastizales, durante un allanamiento en el domicilio del presunto autor. El secuestro del arma se suma a su detención en Santa Fe y al recupero del automóvil utilizado para la fuga.

La Policía de la Provincia de Formosa concretó un nuevo avance en la investigación por el doble homicidio ocurrido en una estancia de la localidad de Gran Guardia, al hallar y secuestrar el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:30 horas de este martes, durante un allanamiento en la vivienda del presunto autor, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 81, a la altura del kilómetro 1.260.

La diligencia estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaria Gran Guardia, en forma conjunta con personal de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, de la Unidad Regional Dos, Delegación UEAR -Monte Lindo-, y Policía Científica.

Durante la requisa del inmueble y sus alrededores, los investigadores extendieron la búsqueda hacia un sector de pastizales situado a unos 80 metros de la vivienda, donde encontraron oculta una pistola calibre 9 milímetros, junto con su cargador y seis cartuchos. El arma fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para las diligencias periciales correspondientes.

Este importante resultado se suma a la detención del presunto autor en la provincia de Santa Fe y al secuestro del automóvil Chevrolet Corsa que habría utilizado para darse a la fuga tras el hecho.

Los avances alcanzados son el resultado de una rápida y coordinada labor investigativa, que permitió establecer la identidad y ubicación del sospechoso, avanzar sobre elementos de interés para la causa y concretar procedimientos en distintas jurisdicciones, con la colaboración ciudadana como aporte fundamental.